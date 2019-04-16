Держдума Росії остаточно схвалила закон про ізоляцію Рунету

Державна дума Росії 16 квітня ухвалила в третьому й остаточному читанні законопроект про «гарантування безпечного і сталого функціонування» інтернету в Росії, більш відомий як закон про ізоляцію Рунету.

Законопроект внесли до Держдуми в грудні 2018 року. 12 лютого його ухвалили в першому читанні, а минулого тижня – у другому.

Тепер закон має ухвалити верхня палата парламенту Росії, Рада федерації, а потім його має підписати президент Володимир Путін.

Закон має набути чинності в листопаді цього року за винятком положень про криптографічний захист інформації, а також національну систему доменних імен. Вони вступлять в силу з 1 січня 2021 року.

Автори законопроекту пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від решти інтернету. Координувати роботу системи повинен Роскомнагляд.

У Держдумі заявляють, що законопроект підготовлений «з урахуванням агресивного характеру ухваленої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США».

Критики законопроекту побоюються, що автономна мережа створить можливості для тотальної цензури в інтернеті. У кількох містах Росії відбулися акції за свободу інтернету.