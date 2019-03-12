Міноборони Росії взялося за створення «суверенного інтернету»

Міністерство оборони Росії приступило до створення мультисервісної транспортної мережі зв’язку, яка стане основою для «суверенного інтернету».

Як повідомили у відомстві, мережа буде повністю готова через два роки, а перший етап роботи буде завершений до кінця 2019 року. До цього часу військові мають намір прокласти волоконно-оптичний кабель через Арктику.

Відзначається, що для мережі буде створений свій пошуковик, електронний журнал обліку дій, а також своя система ідентифікації користувачів. Мережа буде повністю закрита від світового інтернету і не буде мати точок обміну трафіком із ним.

Всю інформацію планується зберігати на серверах Міноборони Росії, яке вже почало створювати територіально-розподільні центри обробки даних.

14 грудня 2018 року члени Ради федерації Росії Андрій Клішас, Людмила Бокова і Андрій Луговий внесли до Держдуми законопроект про захист російського інтернету від загроз з боку інших держав, що передбачає відключення Рунету від світової мережі. У пояснювальній записці до документа зазначалося, що проект закону «підготовлений з урахуванням агресивного характеру ухваленої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США».

12 лютого 2019 року Держдума Росії ухвалила законопроект у першому читанні. Також проект закону підтримали в уряді Росії, експертна рада при якому підрахувала, що його виконання вимагає до 130 мільярдів рублів додаткових витрат щорічно.

10 березня в декількох містах Росії пройшли мітинги і пікети за свободу інтернету і проти ухвалення Держдумою закону про ізоляцію його російського сегмента.

Найчисленніша акція відбулася в центрі Москви – вона зібрала понад 15 тисяч людей. Незважаючи на те, що мітинг був узгоджений із владою, поліція затримала на ньому 28 людей, в більшості випадків – без пояснення причин. Затриманим загрожують штрафи від 10 до 300 тисяч рублів, а кільком із них – арешт терміном до 30 діб.