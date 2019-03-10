Росія: мітинг за свободу інтернету зібрав у Москві понад 15 тисяч людей

У мітингу за свободу інтернету в російській столиці Москві взяли участь понад 15 тисяч людей, повідомляє ініціатива «Білий лічильник», учасники якої проводять незалежний підрахунок кількості учасників масових заходів.

«Попри сиру і холодну погоду, мітинг проти ізоляції Рунету вийшов численним. 15,3 тисячі учасників пройшли через рамки. У максимумі після 15:00 на території одномоментно були присутні 13-14 тисяч учасників», – ідеться в повідомленні.

Серед 13 затриманих після мітингу є і кореспондент Радіо Свобода Андрій Кисельов, повідомляє російська служба нашого ЗМІ.

Поліція Москви нарахувала шість тисяч учасників мітингу.

Акції проти ізоляції російського сегменту інтернету влада узгодила у Москві, Хабаровську та Воронежі.

12 лютого 2019 року Держдума Росії ухвалила в першому читанні закон, який передбачає технічну можливість ізоляції російського сегмента інтернету. За документ проголосували 334 депутати, 47 висловилися проти. Передбачається, що на ізоляцію інтернету буде потрібно 20 мільярдів рублів.

Серед авторів – глава комітету Ради Федерації Андрій Клішас і депутат Держдуми Андрій Луговий. Автори пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від решти інтернету. Вони стверджують, що це необхідно у зв'язку з небезпекою масштабних кібератак з боку країн Заходу, і рунет буде відключений від світової Мережі тільки у надзвичайних ситуаціях. Активісти побоюються, що прийняття закону рано чи пізно призведе до того, що він буде застосований на практиці.