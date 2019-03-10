У Росії мітингують за свободу інтернету. Поліція вилучає плакати і повітряні кульки

У трьох містах Росії 10 березня організовані узгоджені з владою мітинги за свободу інтернету, проти ухвалення Держдумою закону про ізоляцію його російського сегмента мережі, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

У Хабаровську, зокрема, на мітинг зібралися кілька десятків людей, він пройшов без конфліктів. Акції також заплановані у Воронежі та Москві.

Акцію в Москві організовують активісти незареєстрованої Лібертаріанської партії. Минулого року ті ж організатори провели великий мітинг на захист месенджера Telegram. Telegram офіційно підтримав мітинг за свободу рунету.

У заяві організаторів ідеться: «Ми є частиною цивілізованого світу. Але путінська влада робить все, щоб ми продовжували відставати від Заходу. Павутина цензури все далі обплітає наше життя. Ми проти ухвалення закону про ізоляцію Росії від міжнародної мережі і вимагаємо вільного інтернету».

Активіст Михайло Свєтов повідомив, що співробітники поліції вилучили банери, задник сцени мітингу та повітряні кульки, нібито також є затримані (але це наразі не можна підтвердити з інших джерел).

​

Поліція Москви ситуацію наразі не коментувала.

12 лютого 2019 Держдума Росії прийняла в першому читанні закон, який передбачає технічну можливість ізоляції російського сегмента інтернету. За прийняття документа проголосували 334 депутати, 47 висловилися проти. Передбачається, що на ізоляцію інтернету буде потрібно 20 мільярдів рублів.

Серед авторів – глава комітету Ради Федерації Андрій Клішас і депутат Держдуми Андрій Луговий. Автори пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від решти інтернету. Вони стверджують, що це необхідно у зв'язку з небезпекою масштабних кібератак з боку країн Заходу, і рунет буде відключений від світової Мережі тільки у надзвичайних ситуаціях. Активісти побоюються, що прийняття закону рано чи пізно призведе до того, що він буде застосований на практиці.