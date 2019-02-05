Freedom House: демократія продовжує свій «відступ»

2018 рік став тринадцятим поспіль, коли дослідники фіксували зниження рівня глобальних політичних і громадянських свобод. Це стосується не лише консолідованих авторитарних режимів, таких як Росія чи Китай, але також і усталених демократій, як США. Про це йдеться в новому щорічному звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House, яка займається підтримкою і дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини в різних країнах світу.

Глобальне зниження рівнів політичних та громадянських свобод спостерігається вже тринадцятий рік поспіль – починаючи з 2005 року, йдеться у новому звіті Freedom House під назвою «Freedom in the world 2019» («Свобода у світі у 2019 році»). Така тенденція торкнулася і «вільних», і «частково вільних», і «невільних» країн.

Україна

За оцінками Freedom House, Україна цього року все ще залишається «частково вільною» країною, а Крим отримав статус «невільної» території, яку окупувала Російська Федерація. В цілому рівень свобод в Україні дещо погіршився.

Автори також звертають увагу на те, що окупація Росією Криму включає в себе націлені репресії проти кримських татар, а також тих людей, які продовжують наполягати на своїй українській приналежності.

​Всього поруч з Україною у розділі «частково вільних» країн перебувають 59 інших держав та 5 територій. «Невільних» країн, серед яких і Росія, всього 50 + 8 територій. «Вільних» країн і територій разом 87. Всього у звіті проаналізували 209 країн та територій.

Загалом, з 2005 по 2018 рік кількість «невільних» держав зросла на 26%, у той час як частка «вільних» впала на 44%. Занепад демократії автори пов’язують серед іншого зі зміною в балансі сил на глобальному рівні – зростає вплив таких недемократичних країн, як Китай.

Загальні тенденції у світі

У звіті зауважують, що у багатьох країнах, які демократизувалися після закінчення Холодної війни, показники свобод погіршилися в тому числі і через процвітаючу корупцію, антилиберальні популістські рухи та порушення верховенства права. Але більш за все турбує те, що популісти змогли «похитнути» навіть усталені демократії, пишуть автори.

Звіт звертає увагу і на політичні «перемоги» антиліберальних рухів, популістів та ультраправих. В країнах Європи антидемократичні лідери «підривають» критично важливі інституції. Загалом вони завдають шкоди демократіям через зневажливе ставлення до основних громадянських та політичних прав. Наприклад, напади антиліберальних лідерів на ЗМІ сприяли поляризації у пресі, політичному контролю над державними мовниками та зростаючій фізичній загрозі журналістам.

Правда у тому, що демократія потребує захисту

«Правда у тому, що демократія потребує захисту у часи, коли такі традиційні борці, як Сполучені Штати «спотикаються», а основні демократичні норми, що покликані забезпечувати мир, процвітання і свободу для всіх людей, перебувають під серйозною загрозою в усьому світі», – мовиться у звіті.

Автократичні країни знаходять шляхи контролю над виборами – такі маніпуляції, як шахрайство на виборчих дільницях та перекручування фактів стають дедалі більш поширеними.

Обмеження терміну перебування чиновників на посадах також зазнає змін – особливо в країнах колишнього СРСР, Африки та Латинської Америки.

Свобода висловлення також перебуває під постійним тиском і зазнає занепаду протягом останніх 13 років – але особливо «гострою» ситуація стала починаючи з 2012 року. Розвивається також нова та «більш ефективна форма цифрового авторитаризму». Мається на увазі інтернет-цензура, яку активно практикує, наприклад, Пекін.

Під тиском перебуває й захист мігрантів та біженців, які мають право на захист від дискримінації та право шукати притулку. Анти ліберальні лідери-популісти демонізують мігрантів. За останні три роки 8 демократичних країн послабили свої позиції в звітах Freedom House саме через ставлення до мігрантів, зауважують автори.

Етнічні чистки – також наростаючий тренд. У Сирії чи М’янмі наприклад, сотні тисяч людей вбили, або ж вони були змушені покинути свої домівки через те, що світові потуги або ж підживлюють насилля проти них, або ж не можуть ефективно на них зреагувати.

США

Майкл Абрамовіц, президент Freedom House, окремо звертає увагу на те, що боротьба за демократію насправді стосується також і самих Сполучених Штатів, які історично боролися за свободи у різних країнах світу.

«Так само, як ми застерігаємо іноземних лідерів про підрив демократичних норм у їхніх країнах, ми повинні звернути увагу на такі ж попереджувальні знаки і в нашій країні. Це полягає в тому, щоб дотримуватися нашої місії», адже відстоювання Сполученими Штатами глобальних свобод – це пріоритет, який неможна ігнорувати, переконаний Абрамовіц.

Він додає, що всі виклики, з якими наразі стикається американська демократія, почалися не з моменту інавгурації чинного президента США Дональда Трампа, а раніше. Тим не менш, «Трамп впливає на американську політику, що напружує наші основні цінності і тестує стабільність нашої конституційної системи. Жоден президент на живій пам’яті не проявив меншої поваги до її засад, норм і принципів», – зауважує автор.

Серед іншого, він також звертає увагу на те, що інші країни все ж пильно слідкують за найстарішою демократією, навіть попри закиди стосовно того, що США протягом останнього десятиліття втратили свій вплив.