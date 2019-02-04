Російський уряд підтримав законопроект про можливість ізоляції «Рунету» – ЗМІ

Уряд Росії підтримав законопроект про можливість ізоляції російського сегменту інтернету («Рунету») від глобальної мережі. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на текст відгуку кабінету міністрів.

При цьому після схвалення законопроекту в першому читанні уряд пропонує його доопрацювати. Головна претензія уряду до нинішнього тексту – необхідність вказати джерела додаткового фінансування операторів зв’язку для установки додаткового обладнання, необхідного для відключення російського сегменту від світового інтернету. У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що його прийняття не потребуватиме додаткового фінансування, проте експерти дійшли висновку, що це не так.

Також у відгуку мовиться, що встановлення додаткового обладнання на мережах операторів не повинне призвести до погіршення якості зв’язку, за винятком випадків заборони на поширення інформації в мережі.

Крім того, в уряді пропонують уточнити, що саме мають на увазі автори законопроекту під погрозами цілісності і безпеки, якими в законопроекті обумовлюється можливість відключення від інтернету.

Законопроект внесли до Держдуми в грудні 2018 року, серед його авторів – глава комітету Ради Федерації Андрій Клішас і депутат Держдуми Андрій Луговий. Автори стверджують, що прийняття законопроекту необхідне, зокрема, через погрози агресивними діями в кіберпросторі, які нібито надходять з США. Відключення від глобальної мережі для захисту від загроз, на думку авторів законопроекту, має забезпечити «стабільність» російського сегменту інтернету.