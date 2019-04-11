Держдума Росії ухвалила в другому читанні закон про ізоляцію Рунету

Державна дума, нижня палата парламенту Росії, 11 квітня ухвалила в другому читанні законопроект про «гарантування безпечного і сталого функціонування» інтернету в Росії, більш відомий як закон про ізоляцію Рунету. Прес-реліз опублікований на офіційному сайті нижньої палати російського парламенту.

Законопроект про ізоляцію Рунету внесли до Держдуми в грудні 2018 року. 12 лютого його ухвалили в першому читанні. Автори законопроекту пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від решти інтернету. Координувати роботу системи повинен «Роскомнагляд».

У Держдумі стверджують, що законопроект підготовлений «з урахуванням агресивного характеру ухваленої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США».

Критики законопроекту побоюються, що автономна мережа створить можливості для тотальної цензури в інтернеті. У Росії пройшли акції протесту проти ініціативи влади.

У кінці березня стало відомо, що на так званий суверенний Рунет може бути витрачено 30 мільярдів рублів.