Савченко на волі: чого очікувати

Київ – У ніч на 16 квітня суд звільнив з-під варти позафракційну депутатку Надію Савченко та активіста Володимира Рубана, звинувачених у підготовці державного перевороту. Це не означає виправдального вироку, судовий процес по суті наразі триває, хоча далі підготовчого засідання суд не просунувся.

Термін арешту Надії Савченко збіг опівночі 16 квітня. Момент її звільнення можна було побачити наживо у Facebook-трансляції, яку вела сестра депутатки Віра Савченко із зали засідань.

На відео Надія Савченко висловлює переконання у тому, що виграє суд, і запевняє, що нікуди тікати не збирається.

Я не тікаю з України, бо я – герой України

«Я не тікаю з України, бо я – герой України», – вигукує вона, перекрикуючи оплески присутніх у приміщенні.

Тепер депутатка на волі, але справа за звинуваченнями у підготовці теракту в урядовому кварталі та діях, спрямованих на повалення конституційного ладу, продовжує розглядатись у суді.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган звинуватила суддів та сторону захисту у саботажі цього процесу. Зокрема, вона вказує на те, що на різних етапах низка суддів заявляли про самовідвід або адвокати Савченко і Рубана клопотали про їхній відвід з різних причин. Окрім того, як зазначає Сарган, ця справа з січня цього року вже перекочувала кількома судами у двох областях – Київській та Чернігівській.

«Упродовж судових засідань адвокатами обвинувачених постійно вчинялися дії, які, за оцінкою сторони обвинувачення, були спрямовані виключно на затягування судового розгляду. Зокрема, останні не з’являлися у визначений судом час засідання, у зв’язку з чим судом залучалися захисники за призначенням для надання безоплатної вторинної правової допомоги, заявлялися надумані і необґрунтовані відводи колегії суддів та прокурорам, заявлялися клопотання про надання часу на ознайомлення з матеріалами, клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу», – написала Сарган.

Таким чином, за її словами, засідання постійно переносились і прокурорів фактично позбавили можливості подати клопотання щодо продовження арешту.

Захисники Савченко звинувачення у навмисному затягуванні процесу відкидають. Зокрема, один з її адвокатів Олександр Шадрін у коментарі Радіо Свобода зауважив, що Броварський міськрайонний суд заради цієї справи працював у суботу.

«Але вони за дві години до засідання деяких захисників повідомили. Зрозуміло, що не змогли захисники з різних куточків держави прибути у такий короткий час. Відклали на понеділок, але, знову ж таки, видали наказ, що суд працюватиме до 24-ї години», – каже він.

Водночас, Шадрін погоджується, що значного поступу у розгляді цієї справи немає – зараз вона все ще перебуває на етапі підготовчого засідання. Він не виключає, що на наступному засіданні 7 травня суд знову візьме під варту його клієнтку, але правових підстав для цього не бачить.

«Правові підстави – це якби хтось ухилявся від суду, або якщо після звільнення з-під варти знову вчиняється злочин, тоді можна ставити це питання, а так немає підстав для цього», – пояснює адвокат.

Привід поговорити про судову реформу

Юрист групи «Поліція під контролем» Євген Крапивін, тим часом, називає цю справу «зрізом українського правосуддя у гіперболізованому вигляді».

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De jure тримання під вартою винятковий запобіжний захід, de facto ледь не єдиний ефективний

«Десь прокурор недообґрунтував, десь суддя ухвалив рішення в межах дискреції, десь адвокат звертав увагу на процесуальні порушення сторони обвинувачення і це забрало час. В будь-якому процесі таке буває і те, що справа Савченко-Рубана резонансна, зовсім не означає, що вони автоматично мають сидіти в СІЗО роками. Проблема глобальна у державі, що вона не може запобігти ухиленню від процесу іншими засобами, тому люди раптом опиняються за кордоном або розчиняються на теренах неньки. De jure тримання під вартою винятковий запобіжний захід, de facto ледь не єдиний ефективний», – написав він у Facebook.

Сам генпрокурор Юрій Луценко у зв’язку з цим процесом назвав українську судову систему «тяжкохворою».

Із критикою системи висловився і експерт «Реанімаційного пакету реформ» Михайло Жернаков.

Менше 1% громадян вважають судову реформу повністю успішною

«5 років ми боремося за те, щоб вона (судова система – ред.) стала якісною і незалежною. 5 років нам протистоять недоброчесні політики і корумповані судді. За цей час у судах 1 інстанції з'явилося 0 нових суддів; у судах апеляційної інстанції з'явилося 0 нових суддів; переважна більшість «суддів Майдану» успішно амністовані і продовжують працювати; «новий» Верховний cуд – на 80% старий і складається з племінників Ківалова й інших «любих друзів»; на невеличку купку незалежних суддів чиниться шалений тиск через «реформовані» ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів України – ред.) і ВРП (Вища рада правосуддя – ред.), до яких людей добирають за вказівкою «згори». В результаті менше 1% громадян вважають судову реформу повністю успішною», – написав він у Facebook.

Передвиборчий «сюрприз»

На завершення арешту Надії Савченко бурхливо відреагували соцмережі: зокрема, активізувались супротивники кандидата Володимира Зеленського, які одразу «записали» її йому в соратники.

Серед іншого, як виявилось, йдеться про фрагмент інтерв’ю депутатки журналістці Наташі Влащенко, яке та записала у залі суду, де Савченко виступає з критикою чинного президента і зауважує, що «не варто боятись» кандидата Зеленського. Водночас, якоїсь прямої підтримки зі свого боку вона нікому не висловлювала.

Не звучало ніяких публічних пропозицій чи заяв з цього приводу і від штабів котрогось із кандидатів.

«Антипорошенківська» риторика Надії Савченко не обов’язково означатиме, що в подальшому вона буде активною прихильницею його опонента, вважає політолог Олексій Якубін. Хоча, на його думку, окремо на парламентські вибори її політична сила навряд чи піде через не дуже високі рейтинги.

«Скоріш за все, Надія Савченко буде думати над тим, щоб приєднатись до когось із тих політичних сил, що мають реальну можливість потрапити до парламенту. Я думаю, що вона, в принципі, буде вести з різними політичними силами перемовини», – зазначає Якубін.

Передісторія

Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ «Майорське». Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. Їй інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Надія Савченко заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». А Володимир Рубан усі звинувачення відкидав.