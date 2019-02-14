Савченко та Рубан просять, щоб їх справу розглядав суд присяжних – прокуратура

Депутат Верховної Ради Надія Савченко та голова організації «Офіцерський корпус» Володимир Рубан заявили клопотання про розгляд їх справи судом присяжних. Про це заявив прокурор на підготовчому засіданні в Чернігівському районному суді, повідомляють «Українські новини».

Під час засідання суддя Світлана Меженнікова заявила самовідвід. Вона пояснила, що в ході розгляду потрібно буде вивчати секретні матеріали, а вона не має доступу до державної таємниці.

Обвинувачення виступило проти самовідводу Меженнікової.

«Ми вважаємо рішення про самовідвід передчасним, оскільки, за нашою інформацією, обидва обвинувачених заявлять клопотання про розгляд справи судом присяжних, і 3 судді в колегії все одно не знадобляться», – зазначив прокурор.

Адвокати Савченко та Рубана підтримали самовідвід судді. Адвокат Валентин Рибін також стверджує, що у справі не було матеріалів з обмеженим доступом.

Рубан і Савченко обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України і проти громадської безпеки, нагадали у Верховному суді.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв про перенесення розгляду цієї справи зі Слов’янська до Чернігова ще 1 лютого – за його словами, з огляду на те, що більшість свідків у цій справі або живуть у цьому місті, або ж їм зручніше доїжджати до нього. Адвокати Савченко і Рубана тоді звертали увагу, що на той час Верховний суд іще був не розглянув питання про місце розгляду справи.

Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ «Майорське». За версією правоохоронців, він намагався перевезти велику кількість зброї з окупованої території Донецької області.

Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «запобігти масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада України дала згоду на її притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.

Їй інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Рубана. 1 серпня Генеральна прокуратура України повідомила, що правоохоронці завершили розслідування провадження, в якому фігурують Рубан і Савченко.

Савченко заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидав.