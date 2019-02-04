Савченко перевели до Лук’янівського СІЗО – сестра

Народного депутата Надію Савченко перевели до Лук’янівського СІЗО у Києві. Про це у Facebook 4 лютого повідомила її сестра Віра Савченко, посилаючись на Червоний хрест.

Віра Савченко вважає, що таким чином, «до виборів, хочуть сховати Надію з Києва».

1 серпня Генеральна прокуратура України повідомила, що правоохоронці завершили розслідування провадження, в якому фігурують заарештовані нині екс-керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан та народний депутат Надія Савченко.

Читайте також: Як Савченко і Рубан мали влаштувати теракт у Києві – експерти показали план

Рубана затримали 8 березня на КПВВ «Майорське». За версією правоохоронців, він намагався перевезти велику кількість зброї з окупованої території Донецької області.

​Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «запобігти масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. Вона заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».