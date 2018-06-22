Суд залишив Савченко під вартою

Шевченківський суд Києва залишив народного депутата Надію Савченко під вартою, повідомив із зали суду кореспондент Радіо Свобода. Суддя відхилив клопотання захисту про взяття її на поруки.

До суду прибуло 26 громадян, серед них активісти і члени партії Савченко, а також представники її родини, які написали заяви про готовність взяти Надію Савченко на поруки.

Вони зустріли ухвалу суду криками «Ганьба».

Савченко, зі свого боку, зробила заяву, що у неї примусово взяли аналіз крові на ДНК, що є порушенням закону. Відтак суддя окремим рішенням зобов’язав слідство перевірити ці факти.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

У березні суд вирішив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Того дня народний депутат заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу. Згодом суд залишив Савченко під арештом до 13 липня.

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Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.