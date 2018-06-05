Свідчення Савченко на поліграфі: після повідомлення СБУ адвокат вимагає повторної експертизи

Депутат Верховної Ради Надія Савченко підтвердила під час психологічної експертизи з використанням поліграфу («детектора брехні»), що вона обговорювала плани повалення конституційного ладу і готувалася до теракту, повідомила Служба безпеки України. В СБУ зазначили, що Савченко обговорювала плани вбивства керівників держави та готувала теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради. Радіо Свобода з’ясовувало в експертів, чим насправді є свідчення депутата на поліграфі та як вони вплинуть на розгляд кримінальної справи.

Надія Савченко пройшла допит на поліграфі 11 квітня 2018 року. Дослідження проводили експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На той час Надія Савченко голодувала і її сестра Віра говорила про те, що через фізичний стан Надії результати експертизи не коректні.

30 травня прес-служба Надії Савченко повідомила, що вона припиняє голодування для проходження повторної експертизи на поліграфі, оскільки «слідство два місяці не надавало результатів експертизи».

Адвокат Савченко вимагає повторної експертизи

Результати проведення експертизи з’явилися на сайті СБУ 4 червня. У повідомленні наголосили, що через свідому протидію Савченко проведенню експертизи комісія експертів не змогла поставити їй всі запитання. Експертизу припинили.

«Савченко Н.В. обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави, зокрема особисто розподіляла ролі в замахах. Нею був розроблений чіткий план вбивства керівників держави, вона домовлялася зі спільниками, хто і що має робити під час замаху на вбивство керівників держави. Свої плани вона доводила до Тимофєєва О.Ю. та Рубана В.В. Поліграф також засвідчив, що Савченко готувалася здійснити теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради», – мовиться у повідомленні СБУ.

На результати експертизи від СБУ відреагував адвокат Надії Савченко Костянтин Глоба.

​Він наголосив, що подав клопотання про повторне проведення експертиз на поліграфі з ініціативи Надії Савченко.

«Минулого тижня Савченко прийняла рішення про переривання голодування та підготовку захисниками клопотання на проведення ще однієї експертизи – поліграф. І найцікавіший момент: після цього СБУ робить гучну заяву про те, що все ж таки перший поліграф вдалось провести і експертиза дала результати. В заяві йдеться про те, що поліграф дав результати частково на питання готування до злочину, а от на інші питання Савченко наче почала протидіяти поліграфу. Проте ніхто чомусь не зазначає, що ж за інші питання ставились, яким Савченко протидіяла», – написав адвокат.

Сестра Надії Савченко Віра написала на своїй сторінці в мережі Фейсбук, що результати поліграфу є відволіканням уваги.

У прес-службі Савченко зазначили, що «СБУ не надало жодного підтверджуючого документа щодо висновків експертизи, а голослівно, вкотре, звинувачує Надію Савченко по сфабрикованій справі вводячи в оману громадян України та світову спільноту».

Поліграф – лише один із доказів у справі

Згідно із законом України «Про судову експертизу», судова-психологічна експертиза з використанням поліграфу має таке ж доказове значення, як і інші дослідження у справі.

За словами виконавчого директора Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимира Ведмедя, Кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що жодна з експертиз не має переважного значення над іншими доказами по справі. Це означає, що дослідження на поліграфі може лягти в обвинувачення, а може і ні – це залежить від слідчого.

«Якщо слідчий збере поряд із цією експертизою інші докази, які в сукупності доведуть вину Савченко, тоді результати поліграфу покладуть основу обвинувачень. Якщо ж вона буде суперечити всім тим доказам, які є у справі, показанням свідків чи іншим експертизам, суд буде змушений не приймати її до уваги», – каже експерт.

Слідчий має оцінити експертизу та скерувати кримінальне провадження до суду. Суд, у свою чергу, проводить судове слідство і повторно оцінює наявні докази.

«Тільки на підставі поліграфу некоректно і незаконно говорити, що Савченко причетна чи не причетна до злочину. Вирок базуватиметься на розгляді сукупності всіх доказів у цій справі», – каже Ведмідь.

Експерт-кримінолог Анна Маляр на своїй сторінці у мережі Фейсбук зазначила, що суд не зобов'язаний враховувати результати перевірки на поліграфі.

«Результати експертизи на поліграфі суд може враховувати як докази. Головне слово тут «може». Тобто суд не зобов'язаний враховувати дані поліграфа як докази у справі Савченко. По суті, суд може діяти на власний розсуд», – написала юрист.

«Поліграф – елемент політичного шоу»

Політолог Олексій Голобуцький переконаний, що експертиза на поліграфі – це «елемент політичного шоу, яке підтримують Савченко та її куратори».

«Головна їхня мета – дотягнути до осені, щоб впливати на процес передвиборної кампанії. Зрозуміло, формується образ великомучениці, борця із кривавим режимом, а далі, це вже питання, як це все розкрутять», – каже Голобуцький.

На його думку, оскільки результати поліграфу не обов’язково є частиною звинувачення, їх можуть використовувати, як частину загального розголосу.

У цьому випадку стоїть питання національної безпеки

«У цьому випадку стоїть питання національної безпеки. Якщо Савченко випустять – це буде ознакою, що у нас немає ні правових органів, ні правосуддя і можна робити все, що захочеш. Ті, хто цим займається, їх цікавить показати, що ця влада – це ніщо», – зазначив політолог.

Політолог Олександр Палій вважає, що Надія Савченко затягувала із проходженням поліграфу, вдаючись до голодування.

Швидше за все, обдурити поліграф у неї не вийшло, хоча раніше була інформація, шо він погано реагує на те, коли людина погано їсть

«Швидше за все, обдурити поліграф у неї не вийшло, хоча раніше була інформація, шо він погано реагує на те, коли людина погано їсть. Але зараз є інформація що все підтвердилося. Думаю, або поліграф справді важко обдурити, або російські куратори Савченко в Москві не готували її до проходження поліграфу, не встигли навчити. А під час поїздок в Донецьк не було часу», – каже Палій.

На його думку, результати експертизи можуть пришвидшити розгляд кримінальної справи проти Савченко.