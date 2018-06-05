Адвокат Савченко просить ще раз перевірити її на поліграфі

Адвокат депутатки Верховної Ради Надії Савченко Костянтин Глоба звернувся із клопотанням до Шевченківського районного суду Києва про проведення повторної експертизи своєї підзахисної на поліграфі. Про це мовиться на сторінці депутатки у Facebook.

Таким чином правник відреагував на заяву СБУ, що Савченко підтвердила підготовку до теракту в урядовому кварталі.

«У заяві йдеться про те, що поліграф дав результати частково на питання готування до злочину, а от на інші питання Надія Савченко наче почала протидіяти поліграфу. Проте ніхто чомусь не зазначає що ж за інші питання ставились, яким Надія Савченко протидіяла. Цікавий той факт, що питання, яким наче почала протидіяти Надія Савченко були заявлені саме нею самою для об'єктивного дослідження. Логічним постає питання, навіщо Надії Савченко виносити на експертизу ряд питань і в результаті протидіяти експертизі саме на ці питання?» – мовиться у повідомленні.

Надія Савченко 19 квітня була на експертизі у Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи, повідомляла її помічниця Тетяна Проторченко. У СБУ 16 квітня заявили, що Савченко і ще один фігурант її справи, керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан відмовляються свідчити в справі про підготовку теракту.У відомстві також заявили, що наразі слідчі призначили 13 експертиз. Про результати цих експертиз у СБУ не повідомляли.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

У березні суд вирішив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Того дня народний депутат заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу. Згодом суд залишив Савченко під арештом до 13 липня.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.