Луценко заявляє, що справу Савченко – Рубана слухатимуть у Чернігові

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив 1 лютого в ефірі телеканалу «Прямий», що суд ухвалив рішення про розгляд у Чернігові справи позафракційного народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана. За словами Луценка, прокурори готові їхати до Чернігова для підтримки обвинувачення.

«Справу Савченко і Рубана фактично було завершено. Мені здається, що вони обоє намагалися затягнути ознайомлення з матеріалами слідства. Але зрештою це закінчилося, і зараз вони мають постати перед судом. Буквально сьогодні було ухвалено судове рішення про те, що цей суд відбудеться в Чернігові», – зазначив Луценко.

Він пояснив, що суд ухвалив таке рішення з огляду на те, що більшість свідків у цій справі або проживають у цьому місті, або ж їм зручніше доїжджати до нього. «Бо перший варіант був Слов’янськ», – вказав генпрокурор.

Тим часом, адвокат Надії Савченко Олександр Тананакін на своїй сторінці у Facebook не підтвердив перенесення суду до Чернігова. «Судове засідання з питання визначення підсудності справи Савченко – Рубана відбудеться тільки в понеділок, 4 лютого об 11:00, але сьогодні не кожен може дивитися в завтрашній день, чи не так, Юрію Віталійовичу?» – запитує адвокат.

Удень 1 лютого адвокат Володимира Рубана Валентин Рибін написав, що «на понеділок Верховний суд призначив розгляд клопотання про підсудність, а на середу запрошують до Слов'янська на підготовче судове засідання».

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Рубана затримали 8 березня на КПВВ «Майорське». За версією правоохоронців, він намагався перевезти велику кількість зброї з окупованої території Донецької області.

​Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «запобігти масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. Вона заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».