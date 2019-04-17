Заходи на стадіоні в день дебатів відбуватимуться зранку – НСК «Олімпійський»

Заходи в день проведення дебатів між кандидатами на посаду президента України на НСК «Олімпійський» 19 квітня плануються із самого ранку. Про це 17 квітня повідомив заступник генерального директора НСК «Олімпійський» Віктор Анісімов.

«Активності в рамках 19 квітня заплановані з 9-ї ранку до 00:00 20 квітня. Що конкретно, в якій частині стадіону відбуватиметься, ми цю інформацію надамо трохи пізніше, коли буде наданий остаточний сценарій», – зауважив він.

Він також запевнив, що штабам обох кандидатів на президентський пост надані абсолютні рівні умови для проведення заходу, але на сьогоднішній день тривають переговори сторін щодо можливого формату заходу. Зокрема, можливий варіант розділення стадіону на дві частини, але це не остаточний формат, бо представники НСК «Олімпійський» ще не отримали фінальний технічний сценарій.

Крім того, НСК «Олімпійський» не займається поширенням квитків для глядачів, цим займаються виключно штаби кандидатів, запевнив Анісімов.

«Ми надали абсолютно рівні умови для обох штабів, тому вони на сьогоднішній день домовляються про квоту участі глядачів, які підтримують обидві сторони, в рівній кількості. Скільки буде людей, як вони будуть розміщені, є предметом домовленостей безпосередньо штабів», – каже заступник генерального директора НСК «Олімпійський».

Питаннями безпеки у день проведення дебатів між кандидатами на пост президента України на НСК «Олімпійський» 19 квітня займаються штаби Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

«Заходи безпеки на сьогоднішній день взяли на себе представники штабів, буде присутній чинний президент України на дебатах. Крім того буде кандидат на пост президента, який теж знаходиться від державною охороною. Нас запевнили, що будуть задіяні максимальні заходи безпеки для того, щоб глядачі почували себе в повній безпеці», – зауважив він.

За словами Анісімова, 16 квітня на стадіоні почалися монтажні роботи.

Команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня, повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати зі своїм суперником на виборах президента, чинним головою держави Петром Порошенком на НСК «Олімпійський». Команда Порошенка, у свою чергу, створила у Facebook подію «Дебати кандидатів». Згідно з інформацією у спільноті, потрапити на стадіон можна, попередньо зареєструвавшись на захід.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.