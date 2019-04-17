Порядок на «Олімпійському» під час дебатів 19 квітня забезпечуватимуть 10 тисяч правоохоронців – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що для забезпечення правопорядку під час дебатів на НСК «Олімпійський» 19 квітня залучать до 10 тисяч правоохоронців.

«Ми розуміємо, що в кожного штабу своє бачення ситуації, тому ми прийняли рішення сьогодні, 17 квітня, о 17:00 провести зустріч з представниками штабів, щоб знайти напрацювати безпечну схему проведення дебатів», – зазначив очільник МВС.

За його словами, на стадіоні очікують близько 60 тисяч глядачів.

«Працівникам системи МВС доведеться працювати як ззовні, так і всередині стадіону,цим можна пояснити таку кількість правоохоронців. Крім того, буде заповнена вся фан-зона. Ми будемо безпечно розміщати потоки людей. Звісно, буде перевірка на металошукачах та огляд. І я прошу всіх з розумінням поставитись до заходів безпеки», – розповів Аваков.

Сьогодні він проінспектував «Олімпійський» та провів там нараду з силовиками.

Як зазначив міністр, МВС є аполітичним та не підтримує жодного з кандидатів.

Команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня, повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати зі своїм суперником на виборах президента, чинним головою держави Петром Порошенком на НСК «Олімпійський». Команда Порошенка, у свою чергу, створила у Facebook подію «Дебати кандидатів». Згідно з інформацією у спільноті, потрапити на стадіон можна, попередньо зареєструвавшись на захід.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.