Суспільне не братиме участі в організації «барвистого шоу» на Олімпійському – Аласанія

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляє, що «Суспільне» не братиме участі в організації «дебатів на НСК «Олімпійський» у Києві, про які домовляються представники штабів кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка.

За його словами, згідно з попереднім планом, на стадіоні планують встановити дві сцени.

«Так, очі вас не обманюють: сцен буде дві. Телесигналів буде два. Телетрансляцій, схоже, теж буде дві», – написав Аласанія у Facebook.

Голова НСТУ повідомив, що на даний час представники штабів домовилися щодо поділу трибун, невикористання партійної символіки, розподілу квитків, щодо часу дебатів (19:00) і концертів перед ними (16:00).

За його даними, 18 квітня продовжаться дискусії щодо того, хто вестиме дебати, скільки буде питань, як розподілятимуть трансляцію

«Чи дійсно приїдуть обидва кандидати на НСК? Так. Чи проведуть вони заплановане дійство на НСК 19-го квітня між 19:00 та 20:00? Так. Чи буде це дійство барвистим шоу? Так. Чи буде барвисте шоу дебатами? Ніт. Чи братиме участь в організації цього всього Суспільне? Ніт», – написав Аласанія ввечері 17 квітня.

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Він наголосив, що «Суспільне» продовжує «дотримуватись закону і здорового глузду: змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19 квітня в часовому проміжку від 20:00 до 21:00 (якщо інше не буде вирішено Центральною виборчою комісією)».

Напередодні в ЦВК заявили, що 18 квітня розглянуть пропозицію уповноважених представників кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського про зміну часу проведення дебатів на «Суспільному».

Команди кандидатів уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду на 19 квітня.

Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість і порядок проведення теледебатів перед другим туром виборів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.

Водночас затверджене ЦВК положення про порядок проведення теледебатів передбачає, що такі дебати відбуваються з 20:00 до 21:00.