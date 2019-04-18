ЦВК змінила час проведення дебатів на «Суспільному»

Центральна виборча комісія внесла зміни в положення, яке регламентує порядок проведення теледебатів між кандидатами в президенти.

Початок їх проведення на «Суспільному» змінили з 20:00 на 21:00 19 квітня. Триватимуть вони до 22:00.

Відповідне рішення проголосувало 15 членів комісії, проти – 1.

Окрім офіційних дебатів, очікуються також дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський». Їх початок заплановано на 19:00.

Другий тур виборів президента України відбудеться найближчої неділі, 21 квітня.