Київське метро змінить режим роботи через дебати на «Олімпійському»

Київський метрополітен повідомив про зміни в режимі роботи через дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського, які мають відбутися на НСК «Олімпійський» о 19:00 19 квітня.

З 18:00 до 19:00 на станції метро «Площа Льва Толстого» на вихід працюватиме тільки один ескалатор, тому можливі скупчення людей.

В цей же час станція «Олімпійська» працюватиме з можливими обмеженнями на вхід.

Станція «Палац спорту» працюватиме без обмежень, запевнили у метрополітені.

«Перед та після події можливе обмеження на вхід на всіх станціях», – мовиться у повідомленні.

В Управлінні державної охорони повідомляли, що біля НСК «Олімпійський» у Києві 18-19 можливі тимчасові обмеження дорожнього руху через дебати.

Команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня, повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив про початок розповсюдження квитків на дебати зі своїм суперником на виборах президента, чинним головою держави Петром Порошенком на НСК «Олімпійський». Команда Порошенка, у свою чергу, створила у Facebook подію «Дебати кандидатів». Згідно з інформацією у спільноті, потрапити на стадіон можна, попередньо зареєструвавшись на захід.