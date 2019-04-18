Зеленський не прийде на дебати до студії «Суспільного» – представник

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не братиме участі в теледебатах у студії «Суспільного», заявив його уповноважений представник Сергій Кальченко, якого цитує онлайн-видання «РБК-Україна».

«Кандидат Володимир Зеленський не планує брати участь у теледебатах на Суспільному», – повідомив він.

Про причини такого рішення видання не повідомляє.

Раніше 18 квітня Центральна виборча комісія ухвалила рішення про перенесення часу теледебатів у студії Національної суспільної телерадіокомпанії (Суспільного мовника) з 20 години на 21.

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Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість і порядок проведення теледебатів перед другим туром виборів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.