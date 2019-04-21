Через не відкриту виборчу дільницю поліція порушила кримінальну справу – Князєв

Національна поліція порушила кримінальне провадження через ситуацію з виборчою дільницею в селі Лебединське в Донецькій області, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

«На даній дільниці зареєстровані 680 виборців, які на даний час позбавлені права голосувати. Ми порушили кримінальне провадження за статтею 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права – ред.) Кримінального кодексу України. Найближчим часом керівник Головного управління Національної поліції в Донецькій області прозвітує про хід розслідування і винесення підозри винним особам», – цитує голову відомства прес-служба Нацполіції.

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У поліції повідомляють, що виборча дільниця в Лебединському – єдина, яка не відкрилася вчасно. Лебединське розташоване на лінії розмежування з окупованими територіями.

​Вибори президента України є загальними. Право голосу мають громадяни, яким на день виборів виповнилося 18 років. Для участі в голосуванні виборці повинні мати при собі документ, який підтверджує громадянство України (паспорт, військовий квиток тощо).

У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.