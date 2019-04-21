В Україні почався другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

Виборчі дільниці працюють з 8-ї до 20-ї години. За кордоном голосування проводять за місцевим часом.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

​Вибори президента України є загальними. Право голосу мають громадяни, яким на день виборів виповнилося 18 років. Для участі в голосуванні виборці повинні мати при собі документ, який підтверджує громадянство України (паспорт, військовий квиток тощо).

У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.