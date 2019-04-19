Уже в это воскресенье, 21 апреля, во втором туре украинцы сделают свой выбор – кто возглавит на следующие пять лет их страну. Один из вопросов, который беспокоит избирателей, а что же будет с Донбассом? Что говорят и говорили об этом кандидаты в президенты Украины? О прекращении войны, о референдуме про «отсоединении» Донбасса, о разговорах с президентом России Владимиром Путиным… Радио Донбасс.Реалии вспомнило главные цитаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского за пять лет войны на востоке Украины.

Порошенко: «Будем освобождать нашу землю»

С 20 по 30 июня 2014 года «продлилось перемирие» между украинскими властями и группировками «ЛНР» и «ДНР», про нарушение которого неоднократно заявляли обе стороны. По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Петр Порошенко «приостановил действие режима одностороннего прекращение огня на Донбассе».

«Мы будем наступать и будем освобождать нашу землю. Непродление режима прекращения огня – это наш ответ террористам, боевикам, мародерам, всем тем, кто издевается над мирным населением, кто парализует работу экономики региона, кто срывает выплаты зарплат, пенсий, стипендий, кто подрывает железную дорогу, разрушает водопроводы, кто лишил людей нормальной мирной жизни», – отметил президент Украины.

Порошенко: боевики могут сдаться, россияне – вернуться домой

Во время своей инаугурационной речи Петр Порошенко призвал всех, кто незаконно взял в руки оружие, сложить его.

«Настоятельно предлагаю всем, кто незаконно взял в руки оружие, сложить его. В ответ гарантирую, во-первых, освобождение от уголовной ответственности тех, на чьих руках нет крови украинских воинов и мирных людей, и тех, кто не причастен к финансированию терроризма, во-вторых, контролируемый коридор для российских наемников, которые хотят вернуться домой, в-третьих, мирный диалог», – отметил Порошенко.

Порошенко: «Существует исключительно политическое решение конфликта»

29 декабря 2014 года во время пресс-конференции Петр Порошенко отметил, что Украина поддерживает Минский формат переговоров и готова урегулировать конфликт на востоке Украины политическими методами.

«Военного решения вопроса по Донбассу не существует. Кто хочет побаловаться – оружие в руки и вперед, под российские пули, пули наиболее сильной военной машины на континенте. Существует исключительно политическое решение конфликта на Донбассе», – сказал президент Украины.

Порошенко: «Не успокоимся, пока агрессор не уйдет»

На встрече с представителями украинской диаспоры в Мельбурне (Австралия) Петр Порошенко поблагодарил их за помощь украинской армии и отметил, что Украина будет добиваться освобождения своих территорий.

«Мы не успокоимся, пока агрессор не уйдет с нашей земли. Пока не освободим Донбасс и Крым. Именно сейчас идет настоящая война за нашу независимость», – отметил Порошенко.

Порошенко: «отсоединения Донбасса» не будет

На пресс-конференции по итогам первого года президентства Петр Порошенко отметил, что исключает любое проведение референдума про «отсоединение Донбасса от Украины».

«Вопрос об «отсоединении Донбасса» – это провокация. И я как президент, как верховный главнокомандующий, как гарант Конституции, я являюсь гарантом территориальной целостности Украины, и никогда не допущу проведения референдума по вопросам «отсоединения Донбасса». А вот относительно режима местного самоуправления, если это потребует конституционных изменений, есть соответствующая конституционная процедура, которая включает в себя и референдум. И тут я как гарант Конституции, который обеспечивает свободное волеизъявление граждан, чтобы все украинцы имели возможность высказаться, как они видят будущее Донбасса, но, подчеркиваю, обязательно в составе Украины», – заявил президент Украины.

Порошенко: блокада ОРДЛО вредна

В декабре 2016 года группа ветеранов АТО заблокировала транспортное сообщение с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, таким образом они требовали от группировок «ЛНР» и «ДНР» освободить пленных украинских военных. Петр Порошенко такие действия осудил.

«Настоящий патриотизм – это не лозунги выкрикивать, а защищать интересы граждан Украины. И негативный эффект блокады для всей Украины совершенно очевиден, но кардинально повлиять на оккупантов она не способна. Через сотни неконтролируемых Украиной километров украинско-российской границы они легко могут получить все, что им нужно, – из Российской Федерации, и так же легко продать туда все, что им надо», – сказал Порошенко, выступая перед членами СНБО.

Порошенко: «деоккупируем Донбасс и Крым»

20 декабря 2018 года во время встречи с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что страна вернет Крым и неподконтрольные Киеву регионы Донбасса.

«Я верю, что мы вернем мир и спокойствие на всю территорию украинского государства, деоккупируем Донбасс и Крым. И наши дети будут жить в независимой, счастливой, обеспеченной, европейской стране», – отметил глава украинского государства.

Порошенко про мир и деньги

В эфире телеканала «Украина» 14 апреля 2019 года Петр Порошенко рассказал об итогах своих встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и подчеркнул, что есть возможность обеспечить прекращение огня с 18 апреля.

«Первое, что я хочу принести сразу после победы на президентских выборах – это мир. Это начало политического процесса на Донбассе с сохранением унитарного устройства и восстановлением суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства…И второе – это развитие экономического сотрудничества, развитие поддержки нас на международной арене, продолжение санкций, если Путин не отреагирует и не продемонстрирует прогресс в имплементации Минских соглашений. И отдельное развитие Азово-Черноморского бассейна, отдельное развитие Донбасса. Деньги, когда будет построена и транспортная инфраструктура, и электрификация железной дороги, и инфраструктура портов. Эти европейские деньги уже в этом году должны поступить, и об этом мы договорились и с президентом Франции, и с канцлером Германии», – отметил Порошенко.

Порошенко признал ошибкой «АТО за 2 недели»

В мае 2014 года на тот момент лидер президентской гонки Петр Порошенко настаивал на продолжении антитеррористической операции на востоке Украины, но предлагал провести ее в более короткие сроки.

«Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна продлиться часы», – сказал Порошенко.

Спустя четыре года Порошенко заявил, что он был не прав в 2014-м.

«Мне стыдно, что я подал необоснованные надежды о сроках окончания войны. Я считаю, что тогда мало кто мог предсказать масштаб операции Вооруженных сил РФ в Украине. Можно найти тысячи объяснений и сотни оправданий, но это ошибка. Я извиняюсь перед украинским народом», – сказал Порошенко.

А что говорит Владимир Зеленский?

Зеленский: пусть говорят на русском, но «державна мова – українська»

В эфире телеканала «1+1» в начале марта 2014 года, через пару недель после аннексии Россией Крымского полуострова, Владимир Зеленский заявил: «Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски».

В 2019 году изданию «Гордон» Владимир Зеленский подтвердил свое отношение к русскому языку и отметил, что говорить украинцы могут на любом языке.

«Мы уже все про язык знаем. В 10-й статье сказано: «Державна мова – українська». Все знают украинский, на востоке не знают – выучат. Там на суржике говорят, но не будем же мы его узаконивать, суржик: нехорошо это. Ну и все, есть украинский язык – державна мова. А говорите, как хотите, я так считаю», – отметил Зеленский.

Зеленский: «Я могу умолять на коленях»

В том же эфире телеканала «1+1» в 2014 году Зеленский обратился и к президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович, не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина ‒ мы действительно братские народы. Я знаю тысячи людей, живущих в России, они – замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем, независимо от языка. Если вы хотите, я лично, честно вам говорю, если вам надо, я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ», ‒ сказал тогда Зеленский.

Зеленский: «Минск» надо расширять

За неделю до первого тура в 2019 году Владимир Зеленский дал развернутое интервью «ТСН.Тиждень» на телеканале «1+1».

«Есть Минские договоренности. Все говорят, что они не работают, но тем не менее надо продолжать минский процесс. Хотелось бы его расширить и добавить представителей США и Великобритании. Но вы знаете, мне кажется, номер один, что должно быть – это серьезная информационная война. Люди, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска – «Л/ДНР» – могут потерять связь с нами», – отметил Зеленский.

Зеленский: нужно прекратить стрелять

«Мы больше не хотим войны, и мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все, чтобы прекратили умирать наши люди. Нужно прекратить огонь прежде всего, просто прекратить стрелять», – об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами зарубежных изданий в марте 2019 года.

О том, что нужно перестать стрелять, Зеленский неоднократно акцентировал внимание. И, по его мнению, это нужно сделать в первую очередь.

«Для первого этапа – это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке. Мы понимаем, что каждый день – это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи», – заявил Зеленский.

Зеленский о дипломатическом пути

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ICTV заявил о том, что не видит другого пути урегулирования конфликта на востоке Украины, кроме как дипломатические решение.

«На кону жизни людей – и это самое дорогое, что у нас есть. Вообще-то, это наша самая большая ценность – люди. Они не должны ни умирать, ни уезжать, и для этого нужно делать все возможное», – сказал Зеленский.

Зеленський: «Сколько готовы еще компенсировать денег?»

Владимир Зеленский в первом туре выборов президента Украины набрал 30,24% голосов (Петр Порошенко – 15,95%). И при объявлении первых результатов Зеленського спросили журналисты: если все же встреча будет с президентом России Владимиром Путиным, что он спросит?

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег? За то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на этом страшном, жестоком, отвратительном пути?», – рассказал Зеленский.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский очень редко дает интервью, чаще на вопросы отвечают представители его штаба. Так, на канале ICTV во время эфира программы «Свобода слова» советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил: «Любая позиция, озвученная от имени «Зе-команды» – это позиция Владимира Зеленского».



А вот что представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков говорил в эфире Радио Донбасс.Реалии.

«Пока Путин будет оставаться президентом Российской Федерации, мы можем много обещать нашим избирателям, но, к сожалению, нужно быть честными и говорить, что завтра вернуть Крым не представляется возможным. Точно такая же ситуация и по Донбассу», – рассказал Разумков.

И в тоже время Разумков отметил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, если выиграет, то не будет изменять приказ, который действует сейчас на фронте, отвечать в случае вооруженных провокаций со стороны группировок «ЛНР» и «ДНР». На вопрос, каким будет приказ главнокомандующего, если им станет Зеленский, Разумков ответил, что нынешняя тактика сохранится.

«Точно так же. Об этом говорил Зеленский, что самое ценное, что у страны – это жизнь наших людей. А армия – это граждане Украины, которые так же имеют право защищать свою жизнь и свое здоровье. Как и свою территорию. Поэтому в этом плане о каких-то изменениях речи идти не может», – сказал Разумков, который является представителем Зеленского.

А в рамках ответов на 5 вопросов, который задал лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, в штабе Зеленского отметили, что экономической блокады временно оккупированных территорий «рассматриваться не может».