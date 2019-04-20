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21 Квітень 2019, Київ 00:39
Новини | Політика

Дружина Зеленського прокоментувала свій репост у 2014 році, через який потрапила до бази «Миротворця»

Олена Зеленська разом зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським (посередині). Київ, 19 квітня 2019 року

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Олена Зеленська, дружина кандидата на посаду президента Володимира Зеленського, пояснила, чому у 2014 році перепостила публікацію ресурсу LifeNews, через що потрапила в базу сайту «Миротворець» із позначкою «інформатор бойовиків незаконних збройних формувань». У тій публікації пропонувалося надсилати відео пересування українських військ за гонорар 15 тисяч рублів

Свій вчинок Олена Зеленська на своїй сторінці у фейсбук пояснила так: «Сьогодні поширили скріни з моєї сторінки. Скріни 2014 року. Тоді я не знала всіх технічних особливостей ФБ. Не підозрювала, що робити перепост з обуренням діями російських пропагандистів не можна. Тому що ФБ може не показати підводку, а саме посилання – залишити. Не знала, та й не до цих знань було в ті дні. Ми всі були шоковані від того, що відбувалося у нас в країні».

Вона також зазначила, що не пам’ятає, чий саме пост перепостила, кого зі своїх фейсбучних друзів. І додала: «Всіх запрошую на свою сторінку. Подивитися, про що і що я писала тоді. Що репостила. Над чим розмірковувала».

Слід зазначити, що з інших постів того часу на сторінці Зеленської у фейсбук не можна зробити висновок, що вона займала проросійську позицію. На її сторінці є і кілька публікацій, які викривають російську пропаганду.

Як повідомив сайт «Миротворця», Зеленська потрапила в «Чистилище» за те, що 15 квітня 2014 року зі сторінки у Facebook, підписаної «Олена Зеленська» була поширена інформація російських пропагандистських ЗМІ: «Надсилайте через http://lifenews.ru/app / desktop відео пересування українських військ. Гонорар 15 000 рублів #Україна».

Як стверджує «Миротворець», пізніше цей пост був видалений зі сторінки у Facebook.

«Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень», – йдеться в профілі Олени Зеленської на сайті «Миротворець».

Центр «Миротворець» є громадською організацією і відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів, бойовиків російських гібридних сил та іноземних громадян, які їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

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