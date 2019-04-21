ЦВК подала перші дані про явку виборців

Центральна виборча комісія України оприлюднила перші дані про активність виборців станом на 11:00.

За даними ЦВК, явка виборців на цей час становила понад 18%.

Найактивніші виборці у Днепропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській областях, де явка на 11:00 склала понад 22%.

21 квітня в Україні проходить другий тур президентських виборів.

Для участі в голосуванні виборці повинні мати при собі документ, який підтверджує громадянство України (паспорт, військовий квиток тощо).

У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.