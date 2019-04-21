Кандидати в президенти проголосували на виборчих дільницях (відео)

Обидва учасники другого туру виборів Володимир Зеленський і Петро Порошенко відвідали виборчі дільниці.
Зеленський із дружиною Оленою приїхали до дільниці близько 11 ранку.
Близько 12 години Петро і Марина Порошенко із дітьми й онуками проголосували у київському Будинку офіцерів.
За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.
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ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.
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