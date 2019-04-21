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21 Квітень 2019, Київ 14:10
Новини | Політика

Кандидати в президенти проголосували на виборчих дільницях (відео)

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

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Обидва учасники другого туру виборів Володимир Зеленський і Петро Порошенко відвідали виборчі дільниці.

Зеленський із дружиною Оленою приїхали до дільниці близько 11 ранку.

Близько 12 години Петро і Марина Порошенко із дітьми й онуками проголосували у київському Будинку офіцерів.

За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

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ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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