На Луганщині дільниці отримали бюлетенів менше, ніж у них зареєстровано виборців

На Луганщині деякі виборчі дільниці отримали бюлетенів менше, ніж у них зареєстровано виборців. Як повідомляє кореспондент радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода), у Сєвєродонецьку він побував на трьох дільницях і на всіх них спостерігається така ситуація.

Наприклад, на виборчій дільниці №441169, яка знаходиться у школі №12, зареєстровано 2410 виборців, а бюлетенів вони отримали 2368. На 18 бюлетенів менше отримала дільниця №441181, яка знаходиться у Льодовому палаці спорту. 45 бюлетенів не вистачає на дільниці №441183, що у приміщенні Східноукраїнського національного університету. З чим пов’язана така ситуація, на виборчих дільницях не знають. Але запевняють, що проблем із цим не буде через те, що явка буде меншою.

«Ви вірите, що прийдуть хоча б 90% виборців? За весь час, який я працюю, ніколи не було більше 70%», – розповіла голова дільничної виборчої комісії №441169 Тетяна Баско.

Така ситуація не тільки у Сєвєродонецьку, говорить координатор мережі «ОПОРА» в Луганській області Олексій Кормілецький. Спостерігачі організації також фіксували такі випадки у Марківці та Лисичанську.

«Згідно із законом на виборчій дільниці бюлетенів має бути на 0,5% більше, ніж зареєстровано виборців», – зазначив Кормілецький.

Така ситуація, за словами Кормілецького, була і в першому турі виборів. І якихось об’єктивних причин цього він не бачить.

21 квітня в Україні проходить другий тур президентських виборів.

Для участі в голосуванні виборці повинні мати при собі документ, який підтверджує громадянство України (паспорт, військовий квиток тощо).

У першому турі за Володимира Зеленського свій голос віддали 5 714 034 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%). Явка склала 62,8%.