Пашиняна призначили прем’єр-міністром Вірменії

Прем’єр-міністром Вірменії призначено лідера блоку «Мій крок» Нікола Пашиняна. Про це повідомляється на сайті президента Вірменії Армена Саркісяна.

Після відставки уряду в жовтні минулого року і до цього моменту Пашинян виконував обов’язки прем’єра.

У квітні 2018 року в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. Проте парламент підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра, однак він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

Його наступником став лідер опозиції Нікол Пашинян.

16 жовтня Нікол Пашинян оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра, аби уможливити парламентські вибори.

У грудні блок Пашиняна здобув перемогу на позачергових виборах у країні, набравши понад 70% голосів.