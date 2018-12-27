Вірменія налаштована на подальшу інтеграцію в ЄАЕС – голова уряду Пашинян

Вірменія налаштована на подальшу інтеграцію в Євразійський економічний союз, заявив виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, ще ефективнішій такій інтеграції буде сприяти головування Вірменії в ЄАЕС із 1 січня 2019 року.

Путін, зі свого боку, нагадав, що саме Росія є найбільшим зовнішньоекономічним партнером Вірменії і охоплює близько 25 відсотків від усього обсягу зовнішньої торгівлі Єревана. При цьому він високо оцінив той факт, що за останній рік двостороння торгівля зросла ще майже на 30 відсотків.

Після зустрічі з Путіним Пашинян заявив, що відносини його країни з Росією мають особливий стратегічний і союзницький характер.

Нікол Пашинян, раніше журналіст, автор антикорупційних розслідувань, і опозиційний депутат парламенту, став прем’єр-міністром у травні цього року після того, як очолював багатотижневі протести, що змусили до відставки його попередника на чолі уряду Сержа Сарґсяна. 16 жовтня він подав у відставку, щоб спричинити дострокові парламентські вибори, і відтоді виконує обов’язки голови уряду. На дострокових виборах до парламенту 9 грудня блок Пашиняна «Мій крок» здобув понад 70 відсотків голосів.

Пашинян заявляв, що буде шукати тісніших зв’язків зі США і Європейським союзом – але зберігати тісні зв’язки з Росією, традиційним союзником і попередніх урядів Вірменії.

Вірменія значною мірою залежить від Росії, яка відіграє впливову роль в економіці країни і також має в ній військову базу.

Європейський економічний союз є євразійським інтеграційним проектом, який створила Москва. Він офіційно почав роботу 1 січня 2015 року і став наступним етапом євразійської інтеграції під егідою Росії. Базою для організації став Митний союз між Росією, Казахстаном і Білоруссю. До нього нині належать Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан. Президент Росії Володимир Путін намагається використати це об’єднання для посилення впливу Москви на колишні післярадянські країни.