Росія звинувачує CША в спробі погіршити її відносини з Вірменією

Росія стверджує, що Вашингтон намагається «вбити клин» між Москвою та колишньою радянською республікою Вірменія. Міністерство закордонних справ Росії 29 жовтня заявило, що минулого тижня під час візиту до Єревана радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон виступив із завуальованим закликом до Вірменії.

Болтон, як ідеться в заяві МЗС Росії, «відкрито зажадав, щоб Вірменія відмовилася від історичних шаблонів у своїх міжнародних відносинах і не надто намагався приховати той факт, що це включає традиційну дружбу Вірменії з Росією».

Вірменія впродовж десятиліть має тісні зв'язки з Росією, але питання перегляду двосторонніх відносин знову стали актуальними після того, як безкровна революція на чолі з Ніколом Пашиняном усунула від влади прем'єр-міністра Сержа Сарґсяна, який розглядається як близький до Москви.

Болтон під час візиту до Єревана 25 жовтня заявив, що обговорив питання про можливий продаж військової техніки США до Вірменії. В інтерв'ю Радіо Свобода Болтон згодом заявив, що «відмінні» перспективи Вірменії стати «стабільною демократією» є «справді фундаментальними для Вірменії… і не залежать чи не піддаються надмірному іноземному впливу».