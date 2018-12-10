«Безпрецедентні» вибори у Вірменії: реакції спостерігачів

Блок виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Мій крок» здобув перемогу на позачергових виборах у країні, які відбулися 9 грудня. Міжнародні спостерігачі заявили, що під час виборів дотримувалися усіх основних свобод, при чому вибори характеризувалися «широкою громадською довірою». Журналісти заявили, що ці вибори якісно відрізнялися від усіх попередніх. А колишня правляча Республіканській партії, яка не змогла подолати прохідного бар'єру, назвала позачергові вибори демократичними за своєю формою, але не за змістом.
Результати виборів
- Нікол Пашинян – колишній лідер опозиції, який очолив уряд Вірменії у травні 2018 року внаслідок відставки новообраного прем’єр-міністра Сержа Саргсяна. Тепер він має парламентську більшість, що дозволить просувати його програми з боротьби з корупцією та реформуванню економіки.
- 9 місяців тому сотні тисяч людей вийшли на протести, наслідком яких стала мирна зміна уряду та поява надій на більш демократичне правління в державі. Тоді саме Пашинян стояв на чолі протестів.
- За попередніми даними ЦВК Вірменії, голоси розподілилися наступним чином:
Блок «Мій крок» – 70,43%;
Партія «Процвітаюча Вірменія» – 8,27%;
Партія «Лусавор Айастан» («Освічена Вірменія») – 6,37%;
Республіканська партія Вірменії – 4,70%;
Партія АРФ «Дашнакцутюн» – 3,89%;
Блок «Ми» – 2,00%;
Всевірменська партія «Сасна црер» – 1,82%;
Партія «Орінац еркир» – 0,99%;
Соціал-демократична партія «Рішення громадянина» – 0,68%;
Партія «Християнсько-демократичне відродження» – 0,51%;
Партія «Національний прогрес» – 0,33%.
- Тож колишня правляча Республіканська партія Вірменії більше не буде представлена в парламенті. Вона не змогла подолати бар’єр у 5%, щоб потрапити до парламенту.
- Явка на виборах склала 48,6%, це десь на 12% нижче, ніж під час минулих парламентських виборів у квітні 2017 року.
Нікол Пашинян: Ми вже досягли своєї мети. Це дійсно вільні, прозорі та демократичні #вибори.
Реакції спостерігачів
- Моніторингова місія, яка включала представників ОБСЄ, заявила, що вибори провели «з повагою до основних свобод, і вони користувалися широкою громадською довірою, яка повинна бути збережена шляхом подальшої реформи виборчої системи».
- Також заявили, що «відкриті політичні дебати, в тому числі в ЗМІ, сприяли досить активній кампанії, хоча випадки запальної риторики в інтернеті викликали занепокоєння», йдеться у заяві.
- «Загальна відсутність виборчих злочинів, включаючи підкуп голосів та тиск на виборців, зробила можливою справжню конкуренцію», – зауважили спостерігачі.
- «Тепер, коли виборці сказали своє слово, за політичним керівництвом Вірменії залишається забезпечити, щоб цей імпульс підтримувався, щоб подальші реформи були повністю імплементованими, щоб повністю закріпити позитивну оцінку, яку ми сьогодні даємо», – сказав Пітер Осускі, спеціальний координатор і лідер короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ.
- Попередні ж вибори у Вірменії були затьмарені шахрайством та купівлею голосів.
- Можна сказати, що результати позачергових парламентських виборів відображають думку народу, заявила керівник Центрального антикорупційного центру «Транспаренсі інтернешнл» Сона Айвазян.
Реакції журналістів
- Десять журналістських організацій Вірменії 10 грудня виступили із заявою, в якій зазначили, що вибори у Вірменії якісно відрізняються від усіх попередніх з точки зору сприятливих умов для діяльності журналістів та ЗМІ, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.
- Пашинян раніше привітав «чіткі і прозорі» вибори і сказав журналістам: «Громадяни нашої країни голосують за революційну більшість, і вони роблять це в спокійному середовищі».
Реакції Республіканської партії
- А ось досі правляча Республіканська партія Вірменії називає позачергові парламентські вибори демократичними за своєю формою, але не за змістом.
- «Вони пройшли в умовах нетерпимості до інакомислення, жорсткого тиску на кандидатів і їхніх прихильників, керівників органів місцевого самоврядування та пропаганди ненависті, з безпрецедентним використанням адміністративного ресурсу. Однією з основних цілей переходу до парламентської моделі державного управління було саме створення можливості поєднання різних, навіть протилежних думок. Тому викликає жаль, що виборча кампанія створила настільки глибокі лінії розколу», – йдеться в заяві.
Зовнішня політика
- Після того, як Пашинян вперше прийшов до влади, він пообіцяв, що в зовнішній політиці Вірменії не відбудеться жодних серйозних змін, і він також запевнив, що не зламає відносин з Москвою.
- У Вірменії розташована російська військова база, вона також є членом військово-економічних альянсів, очолюваних Росією. У листопаді 2017 року Вірменія отримала від Росії позику на 100 мільйонів доларів для оплати російської ж зброї.
- У серпні 2018 року на мітингу на честь ста днів свого уряду Пашинян запевнив, що стосунки з Москвою внаслідок зміни влади в країні не тільки не погіршилися, але «хороші і стануть ще кращими».
- Між Вірменією і сусіднім Азербайджаном триває затяжний конфлікт через спірний регіон Нагірного Карабаху. Пашинян запевняв, що дотримуватиметься вже існуючої політики щодо довготривалої проблеми Нагірного Карабаху.
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