«Безпрецедентні» вибори у Вірменії: реакції спостерігачів

Блок виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Мій крок» здобув перемогу на позачергових виборах у країні, які відбулися 9 грудня. Міжнародні спостерігачі заявили, що під час виборів дотримувалися усіх основних свобод, при чому вибори характеризувалися «широкою громадською довірою». Журналісти заявили, що ці вибори якісно відрізнялися від усіх попередніх. А колишня правляча ​Республіканській партії, яка не змогла подолати прохідного бар'єру, назвала позачергові вибори демократичними за своєю формою, але не за змістом.



Результати виборів

Нікол Пашинян – колишній лідер опозиції, який очолив уряд Вірменії у травні 2018 року внаслідок відставки новообраного прем’єр-міністра Сержа Саргсяна . Тепер він має парламентську більшість, що дозволить просувати його програми з боротьби з корупцією та реформуванню економіки.

– колишній лідер опозиції, який очолив уряд Вірменії у травні 2018 року внаслідок відставки новообраного прем’єр-міністра . Тепер він має парламентську більшість, що дозволить просувати його програми з боротьби з корупцією та реформуванню економіки. 9 місяців тому сотні тисяч людей вийшли на протести, наслідком яких стала мирна зміна уряду та поява надій на більш демократичне правління в державі. Тоді саме Пашинян стояв на чолі протестів.

За попередніми даними ЦВК Вірменії, голоси розподілилися наступним чином:

Блок «Мій крок» – 70,43%;

Партія «Процвітаюча Вірменія» – 8,27%;

Партія «Лусавор Айастан» («Освічена Вірменія») – 6,37%;

Республіканська партія Вірменії – 4,70%;

Партія АРФ «Дашнакцутюн» – 3,89%;

Блок «Ми» – 2,00%;

Всевірменська партія «Сасна црер» – 1,82%;

Партія «Орінац еркир» – 0,99%;

Соціал-демократична партія «Рішення громадянина» – 0,68%;

Партія «Християнсько-демократичне відродження» – 0,51%;

Партія «Національний прогрес» – 0,33%.

Тож колишня правляча Республіканська партія Вірменії більше не буде представлена в парламенті. Вона не змогла подолати бар’єр у 5%, щоб потрапити до парламенту.

Явка на виборах склала 48,6%, це десь на 12% нижче, ніж під час минулих парламентських виборів у квітні 2017 року.

Нікол Пашинян: Ми вже досягли своєї мети. Це дійсно вільні, прозорі та демократичні #вибори.

Реакції спостерігачів

Моніторингова місія, яка включала представників ОБСЄ, заявила, що вибори провели «з повагою до основних свобод, і вони користувалися широкою громадською довірою, яка повинна бути збережена шляхом подальшої реформи виборчої системи».

Також заявили, що «відкриті політичні дебати, в тому числі в ЗМІ, сприяли досить активній кампанії, хоча випадки запальної риторики в інтернеті викликали занепокоєння», йдеться у заяві.

«Загальна відсутність виборчих злочинів, включаючи підкуп голосів та тиск на виборців, зробила можливою справжню конкуренцію», – зауважили спостерігачі.

«Тепер, коли виборці сказали своє слово, за політичним керівництвом Вірменії залишається забезпечити, щоб цей імпульс підтримувався, щоб подальші реформи були повністю імплементованими, щоб повністю закріпити позитивну оцінку, яку ми сьогодні даємо», – сказав Пітер Осускі, спеціальний координатор і лідер короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ.

Попередні ж вибори у Вірменії були затьмарені шахрайством та купівлею голосів.

Можна сказати, що результати позачергових парламентських виборів відображають думку народу, заявила керівник Центрального антикорупційного центру «Транспаренсі інтернешнл» Сона Айвазян.

Реакції журналістів

Десять журналістських організацій Вірменії 10 грудня виступили із заявою, в якій зазначили, що вибори у Вірменії якісно відрізняються від усіх попередніх з точки зору сприятливих умов для діяльності журналістів та ЗМІ, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Пашинян раніше привітав «чіткі і прозорі» вибори і сказав журналістам: «Громадяни нашої країни голосують за революційну більшість, і вони роблять це в спокійному середовищі».

Реакції Республіканської партії

А ось досі правляча Республіканська партія Вірменії називає позачергові парламентські вибори демократичними за своєю формою, але не за змістом.

«Вони пройшли в умовах нетерпимості до інакомислення, жорсткого тиску на кандидатів і їхніх прихильників, керівників органів місцевого самоврядування та пропаганди ненависті, з безпрецедентним використанням адміністративного ресурсу. Однією з основних цілей переходу до парламентської моделі державного управління було саме створення можливості поєднання різних, навіть протилежних думок. Тому викликає жаль, що виборча кампанія створила настільки глибокі лінії розколу», – йдеться в заяві.

Зовнішня політика