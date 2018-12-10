Блок Пашиняна здобув перемогу на парламентських виборах у Вірменії

Блок виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Мій крок» здобув перемогу на позачергових виборах у країні, набравши понад 70% голосів. Про це повідомляє Центральна виборча комісія Вірменії за підсумками обробки 100% бюлетенів.

До парламенту також пройшли партії «Процвітаюча Вірменія» і «Освічена Вірменія», які отримали 8 і 6% голосів – відповідно. Колишня правляча Республіканська партія Вірменії не буде представлена в парламенті. Вона не змогла подолати бар’єр в 5%, отримавши тільки 4,7% голосів.

У виборах у Вірменії брали участь дев’ять партій і два передвиборних блоку. Підсумкова явка виборців склала 48,6%.

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У квітні 2018 року в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. Проте парламент підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра, однак він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

Його наступником став лідер опозиції Нікол Пашинян.

16 жовтня Нікол Пашинян оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра, аби уможливити парламентські вибори.