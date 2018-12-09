Перші результати виборів у Вірменії: перевагу має партія Пашиняна

Попередні результати підрахунку голосів на позачергових парламентських виборах у Вірменії показують перевагу альянсу «Мій крок» чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, повідомляють місцеві виборчі органи.

З уже порахованих голосів 60% підтримують «Мій крок». За даними 10% виборчих дільниць, найближчий суперник альянсу – Партія процвітаючої Вірменії, заснована бізнесменом Ґаґіком Царукяном. Наразі вона має 10,1% голосів.

Остаточні результати виборів, що відбулися у Вірменії 9 грудня, будуть відомі протягом 24 годин.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, явка на виборах склала 48,6% – на 12% нижче, ніж на попередніх виборах у квітні 2017 року.

Нікол Пашинян, проголосувавши на виборчій дільниці, пообіцяв, що після виборів почнеться розбудова «вірменської демократії» та економічна революція.

«Ми вже досягли своєї головної мети: провести дійсно вільні, прозорі, демократичні вибори. На майбутнє наша основна мета: зміцнити демократію у Вірменії на інституційному рівні».

16 жовтня Нікол Пашинян оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра, аби уможливити парламентські вибори. Попри те, що влада у Вірменії змінилася в травні 2018 року внаслідок безкровної революції, в розпущеному парламенті переважали опоненти Пашиняна.

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У квітні 2018 року в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. Проте парламент підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра, однак він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

Його наступником став лідер опозиції Нікол Пашинян.