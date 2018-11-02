Пашинян каже, що США знають про «особливі відносини» Вірменії з Іраном

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що дав зрозуміти раднику президента США Джону Болтону минулого тижня, що Єреван шануватиме свої національні інтереси та підтримуватиме «особливі відносини» з сусіднім Іраном.

Звертаючись до парламенту 1 листопада, Пашинян наголосив, що у США знають: Вірменія є країною, яка не має виходу до моря та не має дипломатичних відносин з сусідніми Туреччиною та Азербайджаном. Саме тому вона має зберігати «особливі відносини» з іншими двома країнами-сусідами, Іраном і Грузією, які є єдиними «воротами» Вірменії до зовнішнього світу.

«Я вважаю, що позиція Вірменії була чіткою, зрозумілою і навіть прийнятною для представників делегації США», – сказав вірменський лідер.

Минулого тижня радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон відвідав Вірменію, Грузію та Азербайджан. Він закликав ці країни поважати та дотримуватися санкцій, які Сполучені Штати запроваджують із 5 листопада проти нафтової та фінансової сфер Ірану.

25 жовтня Болтон заявив, що повідомив Пашиняну: адміністрація Дональда Трампа буде «дуже енергійно застосовувати санкції проти Ірану». З цієї причини він сказав, що вірмено-іранський кордон «буде важливою проблемою».