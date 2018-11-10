Вірменія захищає свого посла, незважаючи на його нібито зв’язки з мафією у Німеччині

Вірменія заявила, що не має наміру усунути з посади свого посла в Німеччині після телевізійного розслідування, в якому стверджується, що дипломат може мати зв’язки з жорсткою вірменською мафією, яка діє в Німеччині.

Заступник міністра закордонних справ Вірменії Карен Назарян сказав Радіо Свобода, що його відомство в контакті з німецькими представниками «для з’ясування достовірності повідомлень, що пролунали в ЗМІ» про нібито зв’язки посла Ашота Смбатяна та цілого вірменського посольства в Берліні зі злочинним угрупованням.

«Це певні припущення, зроблені в ЗМІ. Не думаю, що ми маємо вдаватися до кроків, спираючись на медійні повідомлення», – сказав Назарян.

Припущення з’явились на підставі трирічного прихованого розслідування різними правоохоронними органами Німеччини щодо діяльності очолюваної вірменами кримінального угруповання «Злодії («вори» на кримінальному жаргоні – ред.) в законі», яка діє в Європі і, за повідомленнями, має щупальця в спортивних і дипломатичних колах.

Журнал «Шпігель» та телерадіоканал MDR стверджують, що отримали примірники підсумкової доповіді після розслідування під кодовою назвою FATIL (англомовна абревіатура – «Боротьба проти «Злодіїв в законі»), яке завершилось цього літа і результатом якого стало відкриття 14 кримінальних справ, в яких фігурує 42 людини.

На додаток до цього, спільна група репортерів «Шпігеля» та каналу MDR витратили п’ять місяців, стежачи на німецької операцією проти «Злодіїв в законі» – потужним, з широкою розгалуженою діяльністю у світі, кримінальним угрупованням, витоки якого в радянській тюремній системі, і яке відоме своєю безжальністю та своїми внутрішніми законами і субкультурою.

Репортажі говорять, що у березні Смбатян запропонував підтримку з боку посольства Вірменії у розслідуванні, але Федеральна кримінальна поліція Німеччини порадила відкинути пропозицію бо не може виключити «можливі зв’язки» між посольством та «Злодіями в законі», які діють у Німеччині.

Інші правоохоронні органи Німеччини також були попереджені щодо співпраці з вірменською владою, йдеться в журналістських розслідуваннях.

Зокрема німецькі служби безпеки, за повідомленнями, підозрювали, що Смбатян, призначений на посаду посла в 2015 році тодішнім президентом Сержем Сарґсяном, мав зв’язки зі злочинними угрупованнями, хоча конкретних доказів не було наведено.

Смбатян, якого також призначили послом у Ліхтенштейні за сумісництвом 30 жовтня, назвав повідомленнями щодо його зв’язків зі злочинними угрупованнями «абсурдними» з «млина чуток», повідомив сайт tagesschau.de. Його правники теж назвали припущення, що Смбатян був членом «Злодіїв в законі» «нонсенсом».

Ефірна заборона через суд

Смбатян в останню хвилину домігся заборони з боку суду в Берліні 6 листопада, який заборонив показ документального фільму «Шпігеля» та MDR про німецьке розслідування, яке планувалося на 7 листопада.

Фільм під назвою «Хрещений батько в Німеччині» докладно розповідає про діяльність «Злодіїв в законі» у Німеччині та інших частинах Європи, де угруповання, ймовірно, співпрацює з італійськими та російськими мафіозними групами, включно з легалізацією незаконно отриманих коштів.

Канал MDR повідомив, що не мав достатньо часу після рішення суду 6 листопада для внесення змін до фільму, як того вимагає суд, а відтак змушений був відкласти ефірний показ фільму.

Канал також додав, що буде подавати апеляцію на рішення берлінського суду.

Незрозуміло, чому 49-річний Смбатян хотів запобігти показу фільму.

Міністерство закордонних справ Вірменії каже, що не вдаватиметься до якихось кроків стосовно Смбатяна, допоки не проведе власне розслідування медійних повідомлень.

«Ми направили це на розслідування. Це стосується делікатних тем, зокрема діяльності нашої дипломатичної місії та репутації її голови. Я не можу більше сказати на цьому етапі. Давайте почекаємо результатів», – сказав заступник міністра закордонних справ Вірменії Карен Назарян.

«Шпігель» та MDR стверджують, що у доповіді за підсумками розслідування офіційно встановлено, що вірменські мафіозні угруповання пустили «глибоке коріння» і створили «потужну мережу» в Німеччині.

«Шпігель» назвав висновки офіційного та спільного журналістського розслідувань такими, які «протверезять».

Розслідування стверджує, що злочинні угруповання контролюють широку діяльність – від маніпуляцій з гральними автоматами до здирства, від відмивання грошей до перемитництва людей, і мають «значні фінансові ресурси», що становить «загрозу верховенству права».

Боксери: в мафії чи не в мафії?

Доповідь, як повідомляють, також згадує вірменського-німецького чемпіона в боксі у напівважкій ваговій категорії за версією IBO Каро Мурата та його брата Коко, а також колишнього вірменсько-німецького боксера, чемпіона за версіями WBO та IBF в середньоваговій категорії Артура Абрахама. Але офіційні представники слідства кажуть, що не змогли знайти конкретних доказів їхнього стосунку до діяльності вірменських злочинних угруповань, як інформують «Шпігель» та канал MDR.

Коко визнає, що був присутній під час кривавої перестрілки між кланами вірменської мафії в казино у східнонімецькому місті Ерфурті у 2014 році, але сказав журналістам, що ані він, ані його брат не мають зв’язків з мафією.

Абрахам не відповів на запит журналістів-розслідувачів щодо можливих зв’язків зі злочинними угрупованнями, а Каро Мурат заперечив існування якихось бізнес-інтересів із членами мафії. Він також спростовує присутність під час перестрілки в Ерфурті, хоча поліція знайшла його мобільний телефон та зареєстровану на нього автівку на місці перестрілки.

Вірменські мафіозні угруповання підозрюються у злочинній діяльності на території Німеччини від часу розпаду СРСР, коли іммігранти з Вірменії та інших колишніх радянських республік приїхали в значній кількості.

Але німецькі правоохоронці звернули більшу увагу на це після перестрілки між вірменськими мафіозними кланами в казино в місті Ерфурті у 2014 році, де, як вважається, «Злодії в законі» мають свою базу.

Попередні розслідування

Засекречена доповідь також вказує на підозру, яка виникла у 2005 році, коли прокуратура Берліна, за повідомленнями, вела слідство щодо Смбатяна стосовно відмивання грошей, повідомив «Шпігель».

А в 2008 році – коли Смбатян працював на нижчій посаді у вірменському посольстві в Берліні – Федеральна служба безпеки Німеччини вела розслідування, чи майбутній посол мав якийсь стосунок до перемитництва, але призупинила його через брак доказів.

Смбатян каже, що не знає про будь-яке попереднє розслідування щодо себе в Німеччині.

Альберт Вейлер, член Бундестагу від німецької землі Тюрингії (Ерфурт є її столицею), зауважує, що був шокований повідомленнями про можливі зв’язки Смбатяна з мафією.

«Не можу собі уявити, що він щось робить не те, – каже «Шпігелю» Вейлер, який очолює Німецько-вірменський форум. – Якщо він щось подібне чинить, тоді імідж людства трохи впаде в моїх очах».

(Над матеріалом працювали Піт Баумгартнер, а також журналісти Вірменської редакції Радіо Свобода Сурен Сусаелян, Геджін Бунатян та Астжік Бедевян)

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