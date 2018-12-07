Суд у Вірменії дав санкцію на арешт екс-президента Кочаряна

Апеляційний суд Вірменії відхилив апеляцію на рішення про попереднє ув’язнення колишнього президента Роберта Кочаряна, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу країни у 2008 році.

Адвокат Кочаряна Гайк Алумян сказав, що це рішення буде оскаржене.

Кочарян уже був заарештований у липні за звинуваченнями в причетності до смертей під час акцій опозиції 1 і 2 березня 2008 року. Але у серпні Апеляційний суд Єревана звільнив колишнього лідера країни, оскільки він має імунітет від переслідування.

64-річний Кочарян заперечує звинувачення, заявивши, що нинішня влада Вірменії здійснює політичну «вендетту» проти нього.