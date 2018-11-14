У Вірменії порушили кримінальну справу проти «дочки» «Газпрому»

У Вірменії порушена кримінальна справа проти закритого акціонерного товариства «Газпром Вірменія», яка належить російському газовому монополісту. Фірму підозрюють у несплаті податків в особливо великих розмірах, повідомляє сайт Комітету державних закупівель Вірменії.

Товариство «Газпром Вірменія» передавало в державні органи хибну інформацію про обсяги газу, який продається в країні. Під час перевірки з’ясувалося, що «Газпром Вірменія» занижувало свій прибуток, ухиляючись від сплати податків в особливо великих розмірах, твердить слідство.

«Газпром Вірменія» є монополістом на ринку постачання газу у Вірменії. За контрактом, підписаним із «Газпромом» у 2014 році, фірма закуповує в Росії 2,5 мільярда кубічних метрів газу щороку.

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