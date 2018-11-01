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01 Листопад 2018, Київ 20:37
Новини | Міжнародні

У Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян виступає в парламенті, Єреван, 1 листопада 2018 року

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У Вірменії в грудні відбудуться дострокові парламентські вибори. 1 листопада парламент країни вдруге поспіль не зміг обрати прем’єр-міністра, і, згідно із законом, це означає розпуск представницького органу.

Такий розвиток подій мав на увазі виконувач обов’язків прем’єра Нікол Пашинян, коли 16 жовтня оголосив про відставку з посади. Попри зміну у травні влади внаслідок безкровної революції, в розпущеному парламенті переважали опоненти Пашиняна.

За конституцією Вірменії, нового главу уряду депутати мали обрати впродовж двох тижнів. Але і 23 жовтня, і 1 листопада парламентська більшість відхилила кандидатуру Пашиняна.

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