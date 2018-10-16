Вірменія: Пашинян має оголосити про відставку для призначення дострокових виборів

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 16 жовтня, як очікують, подасть у відставку, щоб спровокувати розпуск парламенту і дострокові вибори до кінця року.

Перед засіданням уряду 16 жовтня Пашинян заявив, що Вірменія вступає в «новий історичний період», протягом якого «вона повинна завершити ненасильницьку оксамитову революцію, яка розпочалася навесні».

Пашинян сказав, що він зробить «більш конкретну» заяву з цього приводу пізніше 16 жовтня.

Речник Пашиняна Армен Еґоян напередодні повідомив, що 16 жовтня прем’єр-міністр піде у відставку.

В інтерв’ю Радіо Свобода Еґоян додав, що через день після оголошення Пашиняна уряд проведе надзвичайну сесію.

За конституцією Вірменії, дострокові вибори можуть бути скликані тоді, коли прем’єр подасть у відставку, а парламент не зможе замінити його кимось іншим протягом двох тижнів.

Пашинян наполягає, що нинішні Національні збори (парламент) «не представляють вірменський народ», і що він отримав мандат від народу на розпуск парламенту 23 вересня, коли його політична сила «Мій крок» виграла вибори до міської ради Єревана, набравши понад 80% голосів.

Опозиціонер і лідер протестів Пашинян очолив уряд Вірменії у травні цього року.