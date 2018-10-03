Прем’єр Вірменії заявляє, що піде у відставку, щоб спровокувати дострокові вибори

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пообіцяв подати у відставку, щоб спровокувати дострокові парламентські вибори до кінця року. Пашинян сказав про це пізно ввечері 2 жовтня на мітингу в Єревані, де зібралися десятки тисяч його прихильників.

Пашинян також оголосив про звільнення шести міністрів свого уряду, які представляли партії «Процвітаюча Вірменія» і «Дашнакцутюн». Він звинуватив їх у перешкоджанні його зусиллям з оголошення дострокових виборів.

Пашинян закликав своїх прихильників вийти під стіни парламенту в центрі Єревана 2 жовтня відразу після того, як депутати з «Процвітаючої Вірменії», «Дашнакцутюн» приєдналися до колишньої владної Республіканської партії в ухваленні закону, який ускладнить процес розпуску парламенту.

Правки, пропоновані до закону, дозволяють перервати засідання парламенту у форс-мажорних ситуаціях або випадках, коли голосуванню депутатів чиняться перешкоди, і продовжити роботу після того, як обставини, що перешкоджають, будуть усунені, повідомляють вірменські ЗМІ.

Виступаючи перед протестувальниками, прем’єр назвав ухвалений документ «змовою проти вірменського народу».

«У нас будуть позачергові вибори наприкінці листопада чи на початку грудня… Проведення дострокових виборів було однією з умов нашої оксамитової революції, і входить до програми уряду, схваленої парламентом», – наголосив він, заходячи в будівлю Національних зборів для переговорів із лідерами парламентських сил.

Депутати, які ухвалили згаданий Пашиняном закон, заявляють, що він не спрямований проти позачергових виборів, а лише на захист законодавців від тиску. Документ ще має підписати президент Вірменії, щоб він вступив у дію.

За конституцією Вірменії, дострокові вибори можуть бути скликані тоді, коли прем’єр подасть у відставку, а парламент не зможе замінити його кимось іншим протягом двох тижнів.

Пашинян наполягає, що нинішні Національні збори (парламент) «не представляють вірменський народ», і що він отримав мандат від народу на розпуск парламенту 23 вересня, коли його політична сила «Мій крок» виграла вибори до міської ради Єревана, набравши понад 80% голосів.

Республіканську партію Вірменії очолює колишній прем’єр-міністр країни Серж Сарґсян. Він пішов у відставку з посади голови уряду на тлі масштабних антикорупційних протестів у травні 2018 року.

Тоді ж уряд країни очолив опозиціонер і лідер протестів Нікол Пашинян. Він був одним із організаторів мітингів 2008 року, коли загинули десятеро людей. У 2010 році за звинуваченням в організації заворушень його засудили до семи років колонії. У травні 2011 року Пашинян вийшов на свободу за амністією.