Десятки тисяч вірмен зібралися в Єревані на підтримку Нікола Пашиняна (трансляція)

Десятки тисяч людей зібралися 8 травня на центральній площі столиці Вірменії Єревана, площі Республіки. Вони виступають за усунення від влади Республіканської партії й підтримують кандидатуру опозиційного лідера Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра країни.

З трансляції вірменської служби Радіо Свобода, Радіо Азатутюн, видно, що Пашинян виступає в парламенті, а демонстранти очікують на рішення депутатів.

У Національних зборах Вірменії 8 травня відбудеться голосування за Пашиняна.

1 травня Республіканська партія Вірменії, яка має більшість у парламенті, заблокувала обрання опозиціонера. Це спричинило нові протести в Вірменії, після яких владна партія погодилася посприяти обранню Пашиняна головою уряду.

Пашіняну має здобути голоси щонайменше 53 депутатів в парламенті, який складається зі 105 місць. Під час голосування 1 травня за його кандидатуру проголосували 45 депутатів, а 56 депутатів, які представляють фракцію Республіканської партії, виступили проти.

Перед сьогоднішнім голосуванням у владній партії заявили, що «8 травня у Вірменії буде прем'єр-міністр».

Керівник парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян є єдиним кандидатом на посаду прем’єра.

Якщо парламенту Вірменії і цього разу не вдасться затвердити прем’єр-міністра, то головний законодавчий орган країни буде розпущений і будуть призначені дострокові парламентські вибори. За такого сценарію Республіканська партія збереже контроль над виконавчою владою щонайменше на час виборів. На думку опозиції, це є неприйнятним, оскільки це також означатиме можливість для владної партії використовувати наявний адміністративний ресурс.

Десятки тисяч громадян 8 травня знову планують зібратися на площі Республіки в центрі Єревана, куди їх напередодні запросив сам Нікол Пашинян для святкування «епохальної перемоги».