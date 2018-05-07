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08 Травень 2018, Київ 00:10
Новини | Міжнародні

Вірменія: тисячі людей вийшли на мітинг напередодні голосування за кандидатуру Пашиняна

Нікол Пашинян (п) і Серж Танкян виступають перед мітингувальниками в Єревані, Вірменія, 7 травня 2018 року

Десятки тисяч людей взяли участь у масовому мітингу, скликаному опозиційним лідером Ніоклом Пашиняном в Єревані 7 травня, напередодні голосування в парламенті Вірменії щодо призначення прем'єр-міністра.

На сцені перед мітингувальниками Пашинян з’явився разом з американським рок-музикантом вірменського походження, лідером гурту System of a Down Сержем Танкяном.

Танкян приєднався до мітингу в центрі Єревана
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Танкян приєднався до мітингу в центрі Єревана

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Танкян, який підтримував протести у Вірменії, виступив перед мітингувальниками вірменською і заспівав уривок із народної пісні «Бари Арагил» («Добрий лелека»).

Під час нетривалого мітингу Пашинян заявив, що має «95% впевненості» в тому, що парламент призначить його прем’єр-міністром 8 травня і закликав прихильників знову прийти на площу Республіки завтра об 11:00 і «відсвяткувати епохальну перемогу».

Пашинян пригрозив знову організувати масовий страйк, якщо владна Республіканська партія не підтримає його кандидатуру. 2 травня внаслідок такого страйку був заблокований рух по всій країні.

Вірменія: студенти блокують вулиці Єревана, активісти перекривають дорогу до аеропорту (відео)
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Вірменія: студенти блокують вулиці Єревана, активісти перекривають дорогу до аеропорту (відео)

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1 травня депутати від Республіканської партії проголосували в парламенті проти кандидатури Пашиняна, і він не був обраний. Якщо 8 травня прем'єр знову не буде обраний, парламент буде розпущений, і відбудуться нові вибори.

Масові протести у Вірменії почалися в середині квітня. Демонстранти спочатку вимагали відставки призначеного прем’єром колишнього багаторічного президента Сержа Сарґсяна, а після його звільнення 23 квітня – обрання свого лідера Пашиняна новим прем'єром. У мирних акціях протесту брали участь сотні тисяч людей по всій країні. 2 травня Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити».

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