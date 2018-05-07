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08 Травень 2018, Київ 00:14
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Танкян приєднався до мітингу в центрі Єревана

Танкян приєднався до мітингу в центрі Єревана
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Тисячі людей взяли участь у масовому мітингу, скликаному опозиційним лідером Ніколом Пашиняном в Єревані 7 травня, напередодні голосування в парламенті Вірменії щодо призначення прем'єр-міністра. На сцені перед мітингувальниками Пашинян з’явився разом з американським рок-музикантом вірменського походження, лідером гурту System of a Down Сержем Танкяном. Танкян, який підтримував протести у Вірменії, виступив перед мітингувальниками вірменською і заспівав уривок із народної пісні «Бари Арагил» («Добрий лелека»).

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