Вірменія: Пашиняна офіційно висунули кандидатом на посаду прем’єра

У Вірменії опозиційного лідера, який очолює протести в країні, Нікола Пашиняна офіційно висунули на посаду прем’єр-міністра. Як повідомили Радіо Свобода в його партії «Елк», висування Пашиняна підтримав 41 депутат зі 105 у парламенті Вірменії.

Пашинян повідомив, що 3 травня зустрівся з головою фракції Республіканської партії Вірменії Ваграмом Багдасаряном, який підтвердив, що владна фракція «в питанні обрання прем’єр-міністра підтримає кандидата від народу».

«Моє висунення фактично можемо вважати доконаним фактом. 8 травня о 12:00 у Національних зборах відбудуться вибори прем’єр-міністра, і я сподіваюся, що ви об 11:00 знову зберетеся на площі і будете стежити за ходом виборів, після чого ми знову зустрінемося на площі Республіки. Ми продовжуємо залишатися на зв'язку, тому що ми повинні дуже швидко реагувати на будь-яка зміна політичної ситуації», – заявив Пашинян у себе у Facebook.

Напередодні фракція владної Республіканської партії Вірменії заявила, що не висуватиме свого кандидата у прем’єр-міністри, а підтримає кандидата, який заручився підтримкою третини депутатів.

У фракції РПВ, яка має більшість у вірменському парламенті, наголосили, що «8 травня у Вірменії буде прем'єр-міністр».

2 травня Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити». Він заявив на мітингу на площі Республіки у Єревані після того, як протестувальники протягом дня блокували рух транспорту, метро, залізниці й урядових будівель.

Голосування з призначення нового прем'єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня – на цей день призначено спеціальне засідання парламенту.

Після того, як 1 травня республіканська більшість у парламенті проголосувала проти обрання Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра, лідер протестного руху закликав громадян Вірменії перекривати і блокувати вулиці, метро, залізницю, аеропорт, міждержавні та міжобласні траси і «взагалі все, що тільки можна перекрити». Він закликав також до страйків у навчальних закладах, на підприємствах і в держустановах. При цьому Пашинян закликав своїх прихильників не застосовувати насильство і діяти в рамках закону.

Акції протесту і страйки відбувалися і в інших містах Вірменії. Вони почалися 13 квітня – перед планованим призначенням головою уряду колишнього президента цієї країни Сержа Сарґсяна. Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем'єра.

17 квітня парламент, попри протести, підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.