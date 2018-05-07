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07 Травень 2018, Київ 22:48
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Лідер гурту System of a Down Серж Танкян зустрівся з Пашиняном у Єревані (відео)

Лідер гурту System of a Down Серж Танкян зустрівся з Пашиняном у Єревані (відео)
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Увечері 7 травня в Єреван прибув американський рок-музикант вірменського походження Серж Танкян, який підтримав очолюваний депутатом Ніколом Пашиняном протестний рух у Вірменії. Останнього разу Серж Танкян був у Вірменії в 2015 році. Тоді він разом зі всесвітньо відомою рок-групою System of a Down дав концерт на площі Республіки в Єревані. Для того, щоб зустріти Танкяна, в аеропорт «Звартноц» вирушив сам Пашинян і сотні його прихильників. Танкяну влаштували теплий прийом в аеропорту і по дорозі на площу Республіки, де пізніше пройде мітинг за участі Танкяна і Пашиняна.

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