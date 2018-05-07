Увечері 7 травня в Єреван прибув американський рок-музикант вірменського походження Серж Танкян, який підтримав очолюваний депутатом Ніколом Пашиняном протестний рух у Вірменії. Останнього разу Серж Танкян був у Вірменії в 2015 році. Тоді він разом зі всесвітньо відомою рок-групою System of a Down дав концерт на площі Республіки в Єревані. Для того, щоб зустріти Танкяна, в аеропорт «Звартноц» вирушив сам Пашинян і сотні його прихильників. Танкяну влаштували теплий прийом в аеропорту і по дорозі на площу Республіки, де пізніше пройде мітинг за участі Танкяна і Пашиняна.