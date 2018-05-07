Перед демонстрантами в Єревані виступить лідер System of a Down Серж Танкян

Лідер американської рок-групи System of a Down Серж Танкян прибуде увечері 7 травня до Вірменії і виступить у Єревані перед учасниками акцій протесту, які вимагають усунення від влади Республіканської партії. Про це повідомив у Facebook лідер протестів, кандидат на посаду прем'єр-міністра Нікол Пашинян.

«Я зустріну його в аеропорту і супроводжу його до площі Республіки. Думаю, що о 21:00 ми вже будемо на площі Республіки, де ми з Сержем Танкяном виступимо з короткими промовами, а також поговоримо про плани на наступний день», – сказав Пашинян.

Відомий у всьому світі рок-музикант Серж Танкян останнім часом регулярно виступав зі зверненнями у зв’язку з подіями у Вірменії, вітаючи масові виступи. В одному зі своїх послань Танкян пообіцяв незабаром приїхати до Вірменії.

Востаннє Танкян був у Вірменії в 2015 році. Тоді він разом з рок-групою System of a Down дав концерт на площі Республіки в Єревані.