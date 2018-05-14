Прем’єр-міністр Вірменії Ніколи Пашинян на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним запевнив його у «стратегічній важливості вірменсько-російських відносин». Пашинян додав, що у Вірменії високо цінують «конструктивну позицію», яку Росія займала в ході внутрішньополітичної кризи в країні. Путін на зустрічі, що відбулася в Сочі 14 травня висловив сподівання, що при новому уряді Вірменії відносини між Москвою і Єреваном будуть розвиватися не менш динамічно, ніж раніше. (Відео Reuters)