У Вірменії відбувається перше засідання уряду Пашиняна

Уряд Вірменії 11 травня проводить перше засідання під керівництвом нового прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна, повідомляє Радіо Азатутюн, вірменська служба Радіо Свобода.

Ще до першого засідання уряду, 10 травня, очільники служби безпеки та поліції Вірменії були відправлені у відставку на вимогу Пашиняна. Рішення про це підписав президент Вірменії Армен Сарґсян.

Національні збори Вірменії 8 травня з другої спроби призначили лідера протестного руху Нікола Пашиняна прем'єр-міністром Вірменії. На його підтримку впродовж кількох тижнів відбувалися численні мітинги за участю десятків тисяч людей.

13 квітня в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. 17 квітня парламент все ж підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем’єра.