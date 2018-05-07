В Єревані зустріли лідера гурту System of a Down

До Єревана 7 травня прибув американський рок-музикант вірменського походження, лідер гурту System of a Down Серж Танкян, який підтримав очолюваний депутатом Ніколом Пашиняном протестний рух у Вірменії.

Востаннє Серж Танкян був у Вірменії в 2015 році, коли давав концерт на площі Республіки в Єревані.

Для того, щоб зустріти Танкяна, в аеропорт «Звартноц» вирушив Пашинян і сотні його прихильників. Пізніше Танкян і Пашинян виступили перед мітингувальниками в Єревані.

Парламент Вірменії (Національні збори) 8 травня має провести голосування щодо обрання нового прем’єр-міністра. Єдиний кандидат–- лідер протестного руху Пашинян.

1 травня депутати від Республіканської партії проголосували в парламенті проти кандидатури Пашиняна, і він не був обраний. Якщо 8 травня прем'єр знову не буде обраний, парламент буде розпущений, і відбудуться нові вибори.

Масові протести у Вірменії почалися в середині квітня. Демонстранти спочатку вимагали відставки призначеного прем’єром колишнього багаторічного президента Сержа Сарґсяна, а після його звільнення 23 квітня – обрання свого лідера Пашиняна новим прем'єром. У мирних акціях протесту брали участь сотні тисяч людей по всій країні. 2 травня Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити».