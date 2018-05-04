У владній партії Вірменії заявляють, що підуть в опозицію після обрання Пашиняна прем’єром

Владна Республіканська партія Вірменії буде вважати себе опозицією, незважаючи на більшість в парламенті в разі призначення прем’єр-міністром опозиційного лідера Нікола Пашиняна. Про це в інтерв’ю агентству Associated Press заявив заступник голови партії Армен Ашотян.

Він підтвердив, що республіканці підтримають обрання опозиціонера Нікола Пашиняна прем'єр-міністром при дотриманні двох умов – наявності необхідної кількості підписів і якщо на вулицях все буде спокійно.

За словами Ашотяна, таким чином уряд спробує уникнути загострення політичної кризи.

«На мою особисту думку, немає можливості співпраці з новими політичними силами. Ми не будемо частиною цього уряду», – додав він.

Вибори прем’єр-міністра Вірменії пройдуть у парламенті 8 травня. Пашинян – наразі єдиний кандидат на цю посаду.

1 травня депутати від Республіканської партії проголосували в парламенті проти кандидатури Пашиняна, і він не був обраний. Якщо 8 травня прем'єр знову не буде обраний, парламент буде розпущений, і відбудуться нові вибори.

Масові протести у Вірменії почалися в середині квітня. Демонстранти спочатку вимагали відставки призначеного прем’єром колишнього багаторічного президента Сержа Сарґсяна, а після його звільнення 23 квітня – обрання Пашиняна новим прем'єром. У мирних акціях протесту брали участь сотні тисяч людей по всій країні. 2 травня Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити».